Cherté des carburants en Afrique : Le Maroc concerné

Certains pays d’Afrique vendent leur pétrole à des prix supérieurs à la moyenne mondiale, à en croire les données de la plateforme GlobalPetrolPrices, publiées le 31 juillet.

Sur le continent, c’est la République centrafricaine qui a le carburant le plus cher, les consommateurs payant leur essence 1,84 dollar le litre. Ce n’est pourtant que le 27e pays au classement mondial. Le prix moyen mondial s’élève lui à 1,33 dollar le litre.

Le Malawi vient ensuite, classé 41e, avec un litre d’essence à 1,65 dollar. Même tarif pour le Sénégal, qui complète le podium africain. Suivent encore les Seychelles, Maurice, le Maroc, le Zimbabwe, le Cap-Vert, le Mali et le Burkina-Faso.

Ces tarifs restent loin des sommets européens ou asiatiques. Les Pays-Bas paient ainsi leur essence 2,20 dollars, quand les Français doivent débourser 2,05 dollars. C’est cependant Hong Kong qui détient le record absolu, avec un litre d’essence à plus de 3 dollars.

L’Algérie, l’Angola et l’Égypte pratiquent au contraire les prix les plus bas du continent, à environ 0,3 dollars le litre.

Pour tenter de subvenir à leurs besoins énergétiques, certains pays africains ont commencé à s’alimenter massivement en pétrole raffiné russe au cours de ces derniers mois. La Tunisie, la Libye ou l’Égypte ont ainsi augmenté leurs achats. Même chose pour le Nigéria, où les prix du carburant ont flambé depuis juin et l’annonce de la fin de subventions étatiques. En mars, la Russie a exporté 420.000 barils par jour de produits raffinés vers l’Afrique, contre moins de 33.000 un an plus tôt.

En 2022, la Russie a augmenté ses livraisons de diesel vers le Maroc, selon les données de Refinitiv. Le Ghana, le Sénégal, la Libye et la Côte d’Ivoire seraient également des pays qui en importent davantage, avance le site d’informations financières.

L’Afrique reste par ailleurs un eldorado pour l’achat du carburant pour avions, les prix ayant chuté dernièrement jusqu’à devenir les plus attractifs du monde, expliquait un récent rapport du site spécialisé Jet A-1 fuel.com. Au 16 juillet, les prix du kérosène étaient majoritairement à 0,526 dollar le litre dans la plupart des pays du continent.