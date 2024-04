Sanaa toujours sur le qui-vive en mer Rouge et dans l’océan indien : Trois attaques menées dont deux contre des destroyers US

Selon les données de LSEG, le MSC Orion, battant pavillon portugais, naviguait entre les ports de Sines au Portugal et Salalah à Oman. Son propriétaire enregistré est Zodiac Maritime, en partie détenue par l’homme d’affaires israélien Eyal Ofer.

Les forces yéménites ont aussi visé le navire commercial Cyclades et deux destroyers américains en mer Rouge, a affirmé le général de brigade Yehya Sarii porte-parole des forces yéménites. Les forces yéménites affirment que leurs attaques contre la navigation en mer Rouge, dans le détroit de Bab el-Mandeb et le golfe d’Aden visent à faire pression sur Israël pour qu’il mette fin à sa guerre contre Gaza.

Depuis novembre, les forces de Sanaa ont lancé de nombreuses frappes de drones et de missiles, forçant les transporteurs à dérouter leurs cargaisons via des trajets plus longs et coûteux contournant l’Afrique australe.

En mars, le chef de la résistance yéménite Ansarullah a affirmé que les forces yéménites étendaient leur zone d’attaque pour empêcher les navires liés à Israël de traverser l’océan Indien vers le cap de Bonne-Espérance.

Un raid américano-britannique a visé, mardi, la région de Hodeida. En prévision de la réunion à laquelle les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) sont invités dans les jours à venir par les Américains, Mehdi El Mechat, un des leaders des Ansarullah, a mis en garde contre toute escalade contre le peuple yéménite. Sur sa lancé, il a invité Ryad à privilégier ses intérêts nationaux qui passent par la paix dans la région plus qu’à défendre ceux des Américains. L’ONU n’a pas manqué de réagir pour sa part en annonçant la relance des discussions de paix entre Ryad et Sanaa, notamment sur le chapitre de l’échange des prisonniers.