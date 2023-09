Caracas s’arrime à Pékin : Partenariat stratégique scellé

« Moi, j’utilise un téléphone Huawei, sur lequel les Américains n’ont pas la main. » La vidéo montrant N. Maduro, avec un smartphone de la marque chinoise, est revenue de manière virale sur les réseaux sociaux ici à l’occasion de cette visite d’État.

La vidéo a fait plus de 6 millions de vues sous le hashtag #XiRencontreMaduro, avec à la clé ce partenariat global stratégique à « toute épreuve » ou de « tous temps » annoncé par le président chinois lui-même dans des images retransmises par la télévision centrale de Chine. Ce partenariat stratégique est réservé aux très proches « amis » de Pékin opposés aux États-Unis, quatre ou cinq pays selon le site d’information Xueqiu, dont le Pakistan, la Biélorussie et la Russie.

« Notre relation avec la Chine millénaire est un modèle de partenariat pour le Sud global », a répondu N. Maduro. Les pays du Sud que la diplomatie chinoise tente de rassembler dans une « nouvelle ère » des relations internationales ou un nouvel ordre mondial défendu par Pékin.

Un partenariat géopolitique, mais aussi et surtout économique pour les deux pays. Malgré les sanctions américaines, la Chine continuerait de s’approvisionner el pétrole vénézuélien via des pays tiers comme la Malaisie. La Chine est aussi le principal créancier du Venezuela isolé sur la scène internationale.

Ce voyage a été qualifié d’historique par les médias d’État des deux pays. Après la visite de la vitrine du capitalisme rouge et le passage par les villes de Shenzhen et Shanghai, ce onzième voyage officiel en Chine – le premier en cinq ans – a conduit N. Maduro dans la province du Shandong. Dans cette province orientale de 100 millions d’habitants, il a rencontré le secrétaire général du PCC pour des projets pétroliers, gaziers et agricoles.