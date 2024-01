CAN 2024 : Les Lions de l’Atlas rugissent en Côte d’Ivoire

Dès l’entrée en jeu, les protégés de Walid Regragui se sont imprégnés de la température durant kes premières minutes de match pour contrôler le rythme de cette mi-temps et s’offrir de multiples occasions. Celle de la 30e minute n’a pas été vaine, le premier but ayant été l’œuvre du capitaine Romain Saïss. Les Lions de l’Atlas ont maintenu la pression jusqu’en deuxième mi-temps, durant laquelle Azzedine Ounahi a doublé le score à la 77e minute. Youssef En-Nesyri a triplé la mise, quelques minutes plus tard, après que la vérification au VAR a confirmé l’absence de hors-jeu.

La Tanzanie a cherché à remonter la pente mais la nervosité des joueurs aura dominé, comme le prouve l’expulsion, à la 80e minute, de Novatus Miroshi pour anti-jeu. La Tanzanie a terminé la rencontre avec 10 joueurs.

Lors de ce premier duel, les statistiques confirment la domination de la sélection nationale, en matière de possession de la balle (52%), des tirs (14 dont 7 cadrés) et des corners (5). Pour sa part, A. Ounahi a été désigné homme du match. Cette victoire place le Maroc en tête de son groupe F, dans le cadre duquel il affrontera la République démocratique du Congo (RDC) et la Zambie, respectivement les 21 et 24 janvier 2024.

A rappeler que la sélection de la RD Congo de football et son homologue zambienne s’étaient quittées, le même jour, sur un match nul (1-1), au stade Laurent Pokou. Kings Kangwa a ouvert la marque pour la Zambie (23e), avant que Yoane Wissa ne réplique avec le but de l’égalisation à la 27e minute.

Au terme de cette journée, les Lions de l’Atlas occupent la première place du groupe F avec 3 points, suivis de la RD Congo et la Zambie, ex æquo (1 pt), et de la Tanzanie (0 pt).

Walid Regragui, sélectionneur national, a assuré que la victoire des Lions de l’Atlas lors de leur premier match de la CAN 2023, mercredi face à la Tanzanie (3-0), est bénéfique pour bien entrer dans la compétition.

«Le premier match est toujours difficile. Nous avions de la chance d’être le dernier groupe à jouer. Nous avons su gérer ce match. C’est bien pour entrer dans la compétition », a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match.