Bulletin d’alerte météo : Nouvelle poussée de chaleur dès dimanche !

Ainsi, des températures oscillant entre 37 et 43°C sont prévues, dimanche, dans les provinces de Chefchaouen, Al Hoceima, Berkane, Oujda-Angad, Driouch, Khenifra, Ifrane, El Hajeb, Nador, Boulemane, Guercif, Taza et Sefrou, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau vigilance orange.

Le même phénomène (44-47°C) est attendu de lundi à vendredi dans les provinces de Tata, Assa-Zag, Taroudant, Es-Semera et l’intérieur des provinces de Boujdour, Oued Ed-Dahab et Aousserd, poursuit la même source. De lundi à jeudi, un temps très chaud (43-46°C) est prévu dans les provinces de Ouezzane, Sidi Kacem, Guercif, Taourirt, Meknès, Fès, Taza, Moulay Yacoub, Taounate, Sidi Slimane, Khemisset, Beni Mellal, Fquih Ben Saleh, Khouribga, Settat, El Kelaa des Sraghna, Youssoufia, Chichaoua, Essaouira, Marrakech, Rehamna, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Inezgane-Aït Melloul, Tan Tan, Sidi Ifni et Guelmim.

Durant la même période, des températures de 37 à 43°C sont attendues dans les provinces de Chefchaouen, Al Hoceïma, Berkane, Oujda-Angad, Driouch, Khénifra, Ifrane, El Hajeb, Nador, Boulemane, Sefrou, Azilal et Al Haouz.