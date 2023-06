Bourse de Casablanca : Une semaine au vert

Au cours de cette semaine, le MASI.20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a avancé de 0,89% à 939,23 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, a progressé de 1,09% à 863,59 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées, a reculé de 0,05% à 914,85 pts. Sur le plan sectoriel, 14 indices des 23 représentés à la cote casablancaise ont fini en hausse, tandis que les 9 restants ont affiché grise mine. Dans le détail, le secteur de la santé a enregistré la plus forte hausse de la semaine (+6,25%), devant l’électricité (+4,37%) et les assurances (+3,73%).

Du côté des perdants, le secteur de sylviculture et papier a accusé la plus forte baisse (-5,92 %), suivi du pétrole et gaz (-1,54%) et des loisirs et hôtels (-3,22%). L

e volume global des échanges s’est chiffré à plus de 1,48 Mrd DH. Il a été réalisé principalement sur le marché central et dominé par les transactions portant sur Bank of Africa (296,23 MDH), Itissalat Al-Maghrib (193,48 MDH) et BMCI (150,69 MDH). La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à plus de 595,5 Mrds DH.

Sur le front des valeurs, les meilleures performances ont été réalisées par Dari Couspate (+9,26% à 3730 DH), Residences Dar Saada (+8,9% à 16,4 DH), Akdital (+8,13% à 320 DH), Disty Technologies (+7,77% à 208 DH) et Alliances (+6,43% à 80,3 DH). A l’opposé, les plus fortes baisses de la semaine ont été accusées par IbMaroc.com (-10,68% à 25 DH), Maghreb Oxygene (-7,27% à 208,65 DH), Auto Hall (-6,84% à 72,2 DH), TotalEnergies Marketing Maroc (-6,11% à 1230 DH) et Sothema (-5,97 % à 1166 DH).