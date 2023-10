Assemblées annuelles de la BM et du FMI à Marrakech : Des activistes mobilisés pour l’annulation de la dette et le climat

Du 9 au 13 octobre, les activistes du groupe de la Glasgow Actions Team, en coordination avec des organisations de la société civile du monde entier, saisiront cette opportunité pour demander au Groupe de la Banque Mondiale et à ses actionnaires de « prendre des mesures audacieuses pour lutter contre la crise climatique, en mettant fin aux investissements dans les énergies fossiles, en annulant la dette des pays en voie de développement et en finançant une transition énergétique juste et écologiquement responsable ».

Ajay Banga qui pilote la Banque Mondiale depuis peu sera ainsi sollicité d’autant plus que l’Assemblée annuelle a retenu pour thème « action mondiale, impact mondial ». A. Banga est donc appelé à faire oublier le passif de David Malpass, son prédécesseur à la tête de l’institution qui avait suscité l’indignation en faisant l’impasse sur le rôle des énergies fossiles dans le réchauffement climatique. Le nouveau patron de la Banque mondiale, assure-t-on, a été choisi en grande partie en raison de son expérience en matière de mobilisation de ressources pour lutter contre le changement climatique. Il a souvent déclaré, rappelle le tissu des activistes qui l’attendent au tournant, qu’il s’attendait à ce que l’institution adopte une nouvelle déclaration d’intention qui inclurait le changement climatique parmi les principales directives. « Je pense que le double objectif doit devenir l’élimination de la pauvreté », a-t-il déclaré, « mais sur une planète vivable. Et une planète vivable me permet d’inclure le climat ».

Une nouvelle trajectoire sera-t-elle dessinée lors de ces assemblées de Marrakech ? En tout cas, les activistes qui mettent la pression sur les participants se font l’écho d’une colère citoyenne qui sourd de par le monde. « Des citoyens inquiets du monde entier manifesteront pendant toute la semaine pour mettre en avant cette demande, appelant à mettre fin au financement des énergies fossiles », indique Glasgow Actions Team. « Ils demanderont également une réforme globale des institutions de Bretton Woods, pour donner la priorité à la justice, en aidant les pays en développement financier à suivre une feuille de route de 1.5 degré avec la réduction de la pauvreté en son cœur », ajoute-il.

« Ajay Banga a dit qu’il voulait une planète vivable et nous sommes tout à fait d’accord », a déclaré Andrew Nazdin, directeur de Glasgow Actions Team. « Et nous sommes heureux d’apprendre qu’il envisage de consacrer davantage de fonds à la lutte contre la crise climatique. Mais faire face à cette crise ne se limite pas à une simple déclaration. En cette année d’urgence climatique mondiale, et alors que l’énergie propre est plus abordable que jamais, il est inexcusable de continuer à financer de nouveaux projets pétroliers et gaziers. Nous attendons un engagement clair pour mettre fin à tout nouveau financement d’énergies fossiles ».

Le collectif de Glasgow signale qu’un nouveau rapport a récemment révélé que la Banque Mondiale pourrait débloquer 190 milliards de dollars de financement supplémentaire pour les pays en développement, sans impact sur la notation de crédit de l’organisation. « Nous espérons également qu’il pourra débloquer le financement nécessaire pour déclencher une transition énergétique dans le monde entier, et en particulier dans les pays du Sud », a souligné enfin A. Nazdin.

Durant toute la semaine, des panneaux d’affichage devraient interpeller les délégués à Marrakech. L’annulation de la dette, la fin du financement des énergies fossiles et le financement de l’avenir, sont les mots d’ordre retenus. Les manifestants accueilleront les dirigeants mondiaux avec d’immenses banderoles à thèmes marocains, les appelant à faire ce qu’il faut et à s’engager en faveur de l’action climatique lors de la conférence. Plus, une marche pour le climat est prévue jeudi 12 octobre dans les rues de Marrakech pour appeler à une action en faveur du climat. La journée d’action prévue le lendemain se matérialisera via la réunion d’une coalition internationale d’ONG sur le lieu de la conférence pour demander aux Institutions financières de Bretton Woods de cesser tout financement en faveur du pétrole, du charbon et du gaz.