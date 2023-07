Armistice en Corée : S. Choïgou à Pyongyang

Cette visite temporaire est exceptionnelle alors que la Corée du Nord est fermée depuis le début de la pandémie de coronavirus en janvier 2020. Pyongyang a accueilli mercredi un représentant chinois pour assister aux commémorations de l’armistice. En mars, Pyongyang avait exceptionnellement autorisé l’ambassadeur chinois à s’installer dans la capitale.

Mais la surprise vient de la présence du ministre de la Défense russe. Arrivé mardi en grande pompe à l’aéroport de Pyongyang, S. Choïgou a qualifié ce la Corée du Nord de « partenaire important » pour Moscou. « La RPDC (République populaire et démocratique de Corée, le nom officiel de la Corée du Nord, ndlr) est un partenaire important de la Russie, avec lequel nous sommes liés par une frontière commune et une riche histoire de coopération », a déclaré M. Choïgou, cité dans un communiqué de son ministère.

Autour d’une table, le responsable russe, en tenue militaire, a aussi dit à son homologue nord-coréen vouloir « renforcer la coopération » de défense entre la Russie et la Corée du Nord, un « État ami ». Les Nord-Coréens ont exprimé leur « soutien total » à l’armée et au peuple russes « qui luttent pour défendre les droits souverains, le développement et les intérêts de leur pays », a affirmé l’agence centrale de presse coréenne KCNA, en référence à la guerre en Ukraine.

Au-delà des différentes commémorations, ces deux invitations pourraient lancer d’importantes discussions diplomatiques avec les deux partenaires du régime. Le ministère russe a indiqué par Telegram que cette visite a pour but de renforcer les liens militaires entre les deux pays. Ces officiels étrangers pourraient également être spectateurs de la célèbre parade militaire du 27 juillet commémorant la signature de l’armistice en 1953. Ce serait une première depuis 2018, la dernière fois qu’un étranger avait pu y assister. C’était alors un cadre du parti communiste chinois.