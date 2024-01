Après Aîn al-Assad, Konico : La présence US en Irak et en Syrie ciblée

La résistance irakienne exerce une pression de plus en plus forte sur la présence armée US en Irak et en Syrie. Dans un communiqué, une base militaire américaine près du champ gazier de Koniko, dans l'est de la Syrie. Une réponse, justifie le groupe, à la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza et à l'occupation américaine de l'Irak.