Alerte météo : Des orages et du vent dès vendredi

Ces fortes pluies intéresseront, vendredi de 4h à 21h, les provinces de Tétouan, Chefchaouen et Al Hoceima (40 – 70 mm) et les provinces de Ouezzane, Larache, Taounate, Taza, Tanger-Assilah, Fahs-Anjra et M’Diq-Fnideq (25 – 40 mm), a précisé la DGM dans un bulletin spécial (niveau de vigilance orange).

De fortes rafales de vent avec chasse-poussières (70/95 km/h) sont également prévues, dans les provinces d’Azilal, Al Haouz et Chichaoua, vendredi de 00h à 14h, indique la DGM.

Les provinces de Larache, M’Diq-Fnideq, Fahs-Anjra, Ouezzane, Tanger-Assilah, El Hajeb, Meknès, Fès, Moulay Yacoub, Taounate, Salé, Rabat, Skhirate-Témara, Kenitra, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Khemisset, Mediouna, Casablanca, Benslimane, Mohammadia, Nouaceur, Khénifra, Ifrane, Sefrou et Errachidia seront aussi concernées par ces fortes rafales, le même jour de 04h à 18h.

Les fortes rafales de vent avec chasse-poussières sont attendues également dans les provinces de Chefchaouen, Al Hoceima, Tétouan, Nador, Berkane, Figuig, Driouch, Jerada, Oujda-Angad, Taourirt, Guercif, Boulemane, Taza, Midelt, Ouarzazate et Tinghir, vendredi de 04h à 24h, et à Aousserd et Oued Ed-Dahab, de 12h à 24h.