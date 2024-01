Afrique sub-saharienne : Ces miracles économiques à venir…

La palme de la grande percée économique en Afrique au sud du Sahara en 2024 devrait appartenir au Niger, en dépit des impacts négatifs du coup d’État en 2023, selon les derniers pronostics de la Banque mondiale.

L’année en cours, ce pays devrait enregistrer la plus forte croissanc en avec un PIB s’élevant à 12,8%, contre 2,3 % estimés en 2023. En 2025, une hausse de 7,4% du PIB nigérian est également projetée par l’institution financière mondiale.

Le Sénégal et le Rwanda clôturent le podium en représentant une hausse respective jusqu’à 8,8% et à 9,3% en 2024, pour remonter à 9,30% pour le Sénégal et 7,80% pour le Rwanda en 2025.

Les principaux moteurs des économies de ces États seront les hydrocarbures, les infrastructures, l’agriculture, les mines et le secteur tertiaire.

Au niveau mondial, la hausse économique devrait tourner autour des 2,4% en moyenne en 2024, avant de remonter à 2,7% en 2025, contre 2,6% en 2023, prédit la Banque mondiale.