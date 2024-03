African Lion 2024 : L’heure est à la planification

Les planificateurs d’une dizaine de pays, dont des représentants des FAR et de l’US Army, procèderont à la finalisation des modalités de déroulement des différentes activités prévues dans le programme de cette 20e édition, précise la même source.

Les activités programmées comprendront des formations portant sur plusieurs domaines opérationnels, un exercice de planification destiné aux cadres d’états-majors, des manœuvres interarmes et interarmées, des actions civilo-militaires ainsi que des exercices de décontamination NRBC (Nucléaire, Radiologique, Biologique et Chimique), ajoute-t-on. Tout en précisant que l’objectif principal est de promouvoir l’interopérabilité et de renforcer les capacités d’intervention dans un contexte multinational.

Prévu du 20 au 31 mai 2024 dans les régions d’Agadir, Tan-Tan, Tata, Kénitra, Benguérir et Tifnit, l’African Lion 2024 vise à renforcer la coopération militaire entre le Maroc et les États-Unis et à favoriser les échanges entre les forces armées des pays participants dans le but de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région, conclut-on.