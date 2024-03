8 mars : Ynna récompense l’excellence féminine

Cette cérémonie, qui s’est déroulée dans un cadre prestigieux, a rassemblé des membres clés du groupe Ynna, ainsi que des invités de marque, témoignant ainsi de l’engagement ferme du groupe en faveur de la promotion du leadership féminin, indique un communiqué du groupe. Sarah Kerroumi, Secrétaire Générale d’Ynna, a fait savoir que “le groupe s’engage résolument à promouvoir la parité et à soutenir le leadership féminin dans sa stratégie de croissance”. “Nous aspirons à être un exemple de gestion tant au Maroc qu’en Afrique. Les ‘Ynna Women Awards’ reflètent notre engagement envers l’autonomisation des femmes et la reconnaissance de leur rôle vital dans notre succès”, a-t-elle dit.

Les neuf catégories de prix ont été présentées et les lauréates ont été annoncées avec enthousiasme. Chaque lauréate a été applaudie pour son dévouement, son leadership et son engagement remarquables. Les catégories de prix comprennent notamment le Prix de la Reconnaissance, le Prix de la Femme Innovante, le Prix de la Femme Leader, le Prix de la Femme Engagée, le Prix de la Femme d’Honneur, le Prix de la Femme de Cœur, le Prix de la Femme Fédératrice, le Prix de la Femme de Terrain et enfin, le Prix de la Femme de l’Année. Les “Ynna Women Awards” représentent bien plus qu’une simple reconnaissance ; ils incarnent l’engagement profond d’Ynna envers la parité des genres, l’autonomisation des femmes et la promotion de l’égalité des chances au sein de l’entreprise.

Ynna est un groupe marocain qui opère depuis plus de 75 ans dans des métiers historiques créateurs de valeur ajoutée pour le pays. Une référence dans ses métiers historiques que sont l’immobilier, l’industrie, le BTP (bâtiment et travaux publics), l’hôtellerie, la grande distribution et l’agroalimentaire, le groupe emploie à ce jour plus de 20 000 collaborateurs et opère via des filiales qui disposent de parts de marchés confortables dans la majorité des secteurs où elles opèrent.