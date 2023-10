Xiaomi : Un nouvel OS axé sur l’humain conçu pour aboutir à un écosystème intelligent

Axé sur quatre objectifs majeurs : Refonte à bas niveau, Connectivité intelligente multiplateforme, Intelligence proactive et Sécurité de bout en bout, Xiaomi HyperOS promet une toute nouvelle expérience utilisateur, indique le fabricant dans un communiqué soulignant que ce nouvel OS sera préinstallé sur les tout nouveaux Xiaomi 14 Series, Xiaomi Watch S3, Xiaomi TV S Pro 85″ MiniLED, et d’autres appareils sur ses marchés domestiques. En développement depuis 2017, Xiaomi HyperOS est conçu pour apporter de la cohérence au paysage de l’IoT. Sa mission est d’unifier tous les appareils de l’écosystème dans un cadre système unique.

L’objectif ultime est de garantir des performances optimales des appareils, de garantir une expérience utilisateur cohérente et de faciliter la connectivité transparente entre tous les appareils Xiaomi. Le cœur de Xiaomi HyperOS est constitué de Linux et du système autodéveloppé de Xiaomi, Xiaomi Vela. Sa compatibilité exceptionnelle et ses capacités de gestion précise des ressources système permettent à chaque appareil de fournir des performances idéales. La couche sous-jacente de Xiaomi HyperOS prend en charge plus de 200 plates-formes de processeurs et plus de 20 systèmes de fichiers standard, couvrant des centaines de types d’appareils et des milliers de références de produits. Il permet une configuration, une exploitation et un déploiement flexibles en fonction des besoins matériels. La gamme des tailles de RAM d’appareils compatibles va de 64 Ko à 24 Go.

Suivant le principe de configuration uniquement des ressources nécessaires en fonction des différentes spécifications matérielles, associé à la déduplication des fichiers et à la compression de la pile IO sous-jacente, Xiaomi HyperOS est naturellement léger : le firmware système sur les smartphones n’occupe que 8,75 Go, une amélioration significative par rapport aux concurrents. Xiaomi HyperOS dispose de capacités de planification affinées qui peuvent commander avec précision le matériel et les tâches dans des scénarios divers et complexes. Cela est obtenu grâce à des moyens techniques tels que l’ajustement dynamique de la priorité des threads et l’évaluation dynamique du cycle des tâches, ce qui garantit des performances et une efficacité énergétique optimales.

Au-delà de la recherche de l’excellence en matière de performances d’appareils individuels, Xiaomi HyperOS brise les limites des architectures système conventionnelles. À son cœur, un cadre de connectivité intelligente multiplateforme innovant, HyperConnect, prend la tête, facilitant la mise en réseau en temps réel entre une multitude d’appareils. Avec l’introduction du centre de dispositifs intégrés, les utilisateurs peuvent désormais contrôler activement presque tous leurs appareils connectés, leur permettant de surveiller et de gérer sans effort leur écosystème interconnecté de n’importe où, que ce soit à la maison, sur la route ou au bureau. Cela inaugure une nouvelle ère de commodité et d’efficacité pour les utilisateurs, car ils identifient et utilisent sans effort tous les appareils de leur écosystème Xiaomi. Xiaomi HyperOS harmonise tous les appareils connectés, permettant au logiciel de s’adapter aux besoins de l’utilisateur.