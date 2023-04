Viol collectif sur mineure à Tiflet : Un verdict et des questions…

Trois hommes âgés de 25, 32 et 37 ans ont été condamnés récemment en première instance à Rabat à deux ans de prison ferme, pour le viol collectif d’une fille âgée de 11 ans dans le village de Ghazouana près de Tiflet (province de Khémisset). Une perte de l’hymen et une grossesse ont résulté des faits, qui sont ainsi aggravés. Le verdict a mis en émoi l’opinion et suscité l’indignation de la société civile, Printemps de la dignité en tête. Insaf a interjeté appel.