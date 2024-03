Ventes record d’uranium russe : Les pays occidentaux s’en alimentent

L’uranium russe a le vent en poupe en Occident. Malgré la multitude de sanctions prises à l’encontre de la Russie afin d’affaiblir son économie, les exportations russes d’uranium enrichi vers les Vingt-Sept ont poursuivi leur hausse depuis le début du conflit en Ukraine, et ce, alors que le cours de ce combustible s’envole. Fin 2023, le kilogramme d’uranium enrichi s’échangeait contre 1 713 euros, un record depuis dix ans, relevait récemment RIA Novosti, évoquant un prix « multiplié par 2,5 depuis l’année 2021 précédant les sanctions » où ce même kilogramme coutait 678 euros. Toujours selon l’agence de presse, avec 253 tonnes achetées par les Européens auprès des Russes l’année écoulée, la Russie se place sur la troisième marche du podium des fournisseurs de combustible nucléaire aux Vingt-Sept avec 19% des parts de marché, derrière le Royaume-Uni (28%) et les Pays-Bas (20%). Une tendance également observée aux États-Unis, où le volume de combustible nucléaire acheté aux Russes – et les dépenses allouées – augmente depuis 2021.

« Fin 2023, les importations d’uranium enrichi de Russie vers les États-Unis ont atteint un niveau record de 1,2 milliard de dollars, soit 40% de plus que le volume des importations de 2022 », notait mi-mars l’ONG norvégienne Bellona. « Dans le contexte de hausse des prix, les importations physiques ont également augmenté en volume d’environ 20%, passant de 588 tonnes en 2022 à 702 tonnes en 2023 », a-t-elle ajouté.

En Europe, près d’une vingtaine de réacteurs nucléaires ont été construits sous l’ère soviétique, en Bulgarie, en Finlande, en Hongrie, en République tchèque ainsi qu’en Slovaquie. Aux États-Unis, le géant russe Rosatom demeure – via sa filiale Tenex – le seul à maîtriser un procédé d’enrichissement pour l’uranium utilisé par les réacteurs de troisième génération : le HALEU (pour High-Assay Low-Enriched Uranium), enrichi jusqu’à 20%, contre 5% habituellement. Une filiale à laquelle a également fait appel le français EDF pour enrichir son URT (uranium de retraitement) capable d’alimenter quatre de ses réacteurs. Début février, l’un d’eux a ainsi été chargé avec du combustible revenant de Russie, « une première depuis 2013 », soulignait l’hebdomadaire économique La Tribune. Des données qui prennent le contrepied des déclarations politiques à Bruxelles et à Washington, où l’on entend se passer à terme du combustible russe. Face à cette envolée des achats, notamment américains, Igor Ananskikh, vice-président de la commission de l’énergie de la Douma d’État, avait déclaré début décembre lors d’une interview au journal en ligne Lenta.ru que la Russie n’utiliserait pas ses fournitures d’uranium comme levier de pression politique. Face à leur propre dépendance, les Occidentaux entendent – sous l’impulsion US « sevrer le monde » de l’uranium russe, pour reprendre l’expression employée par l’agence Bloomberg lorsqu’elle révélait à l’été 2023 le « projet Manhattan » des États-Unis afin de doper les capacités d’enrichissement nord-américaines et européennes à l’horizon.