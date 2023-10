Un enfant palestinien poignardé à mort à Chicago : La haine antimusulmane de retour aux USA

L’enfant, qui a reçu 26 coups de couteau, est décédé à l’hôpital, mais la femme de 32 ans, qui serait sa mère, devrait survivre, selon un communiqué du bureau du shérif du comté de Will, dans l’Illinois, qui a qualifié l’attaque d’« odieuse ». « Les enquêteurs ont pu déterminer que les deux victimes de cette attaque brutale ont été ciblées par le suspect parce qu’elles sont musulmanes et en raison du conflit en cours au Proche-Orient impliquant le Hamas et les Israéliens », indique le communiqué, qui précise que la tuerie a eu lieu à environ 64 kilomètres à l’ouest de Chicago.

Le bureau du shérif n’a pas donné la nationalité des victimes, mais selon le bureau de Chicago du Conseil des relations américano-islamiques (CAIR) l’enfant est palestino-américain.

La femme a réussi à appeler le 911 tout en repoussant son assaillant. « Les adjoints ont localisé les deux victimes à l’intérieur de la résidence, dans une chambre à coucher. Les deux victimes présentaient de multiples blessures par arme blanche à la poitrine, au torse et aux extrémités supérieures », précise le communiqué du shérif.

Lors de l’autopsie, un couteau militaire dentelé avec une lame de 15 cm a été retiré de l’abdomen de l’enfant.

Ahmed Rehab, responsable du bureau de Chicago du CAIR, a déclaré à la presse que l’assaillant avait frappé à la porte des victimes et d’abord tenté d’étouffer la femme en lui disant : « Vous, les musulmans, vous devez mourir », citant des SMS envoyés par la femme au père du garçon assassiné depuis son lit d’hôpital.

Le suspect, Joseph Czuba, a été inculpé de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre au premier degré, de deux chefs de crime de haine et de coups et blessures aggravés avec une arme mortelle. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a déclaré avoir trouvé le suspect assis par terre à l’extérieur de la maison avec une coupure au front. Les victimes se trouvaient dans une chambre.

Le Conseil sur les relations américano-islamiques (CAIR) a identifié le garçon nommé Wadea Al-Fayoume et sa mère Hanaan Shahin. Wadea avait célébré son anniversaire peu de temps avant sa mort, a déclaré Ahmed Rehab, directeur exécutif du CAIR-Chicago, lors d’une conférence de presse dimanche. « C’était un garçon de 6 ans, il aimait tout », a-t-il indiqué. « Il aimait tout le monde, il aimait ses jouets, il aimait tout ce qui concernait un ballon, le basket-ball, le football, il aimait colorier, il aimait se balancer, il aimait ses parents, il aimait sa famille et ses amis, il aimait la vie et j’espérais qu’il vive une vie longue, saine et prospère. » « Il n’avait aucune idée des problèmes qui surviennent dans le monde, mais il a dû en payer le prix », a-t-il ajouté.

« Nous sommes choqués et troublés d’apprendre qu’un propriétaire de Chicago exprimant des opinions antimusulmanes et anti-palestiniennes, est entré par effraction dans l’appartement d’une famille musulmane et l’a attaquée avec un couteau, blessant la mère et tuant son fils de 6 ans, Wadea Al-Fayoume », a déclaré le CAIR sur la plateforme de médias sociaux X. « La rhétorique islamophobe et le racisme anti-palestinien propagés par les politiciens, les médias et les plateformes de réseaux sociaux doivent cesser », a estimé le CAIR.

Christopher Wray, directeur du FBI, a averti samedi la conférence de l’Association internationale des chefs de police de rester vigilante « dans cet environnement tendu ».

« Il ne fait aucun doute que nous constatons une augmentation des menaces signalées, et nous devons être attentifs, en particulier aux acteurs isolés qui pourraient s’inspirer des événements récents pour commettre leurs propres violences », a déclaré Wray lors de la conférence à San Diego, selon le site Internet du FBI.

Dr. Shireen Bangash, militante pakistanaise américaine, a écrit sur X que « Les médias américains haineux sont directement responsables du meurtre de ce garçon musulman de 6 ans à Chicago. » Elle a espéré, non sans ironie, que les comités de rédaction de CNN, Fox News, MSNBC, New York Times et BBC « seront très satisfaits de leurs performances islamophobes ». Ihan Omar, représentante démocrate, a qualifié cet acte odieux d’« indicible ».