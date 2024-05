Un émissaire saoudien reçu par le Souverain à Casablanca : Entente cordiale entre Rabat et Ryad

L’audience accordée à l’émissaire du roi saoudien « s’inscrit dans la tradition de concertation entre les deux pays au sujet des questions bilatérales et régionales », indique la MAP. « Sa Majesté le Roi a réitéré sa grande fierté des liens de fraternité sincère et d’estime mutuelle liant les deux Souverains et les deux familles royales, ainsi que des relations solides entre les deux pays, basées sur la coopération constructive et la solidarité agissante », ajoute la même source.

Pour rappel, le 18 décembre 2023, le prince héritier Moulay El Hassan avait reçu le prince Turki Ben Mohammed Ben Fahd Ben Abdulaziz, porteur alors d’un message verbal du roi Salmane au roi Mohammed VI.