Les Marocains dénoncent l’assaut barbare contre Rafah : Une veillée de solidarité avec les Gazaouis à Rabat…

C’est à l’appel du « Front Marocain pour le soutien à la Palestine et contre la normalisation » que les manifestants ont convergé vers le siège du parlement pour dénoncer la barbarie sioniste déployée contre Rafah qui, sur une petite superficie d’environ 65 kilomètres carrés, abrite aujourd’hui plus de 1,5 million de Palestiniens, qui vivent dans des conditions misérables dans des milliers de tentes. Et appeler à la réouverture des points de passage de Rafah et Kerem Shalom pour permettre l’approvisionnement des Gazaouis, en proie à la faim et à la soif, en produits de base. Et garantir l’exfiltration des blessés graves vers les structures de soins idoines après l’effondrement du système sanitaire dans l’enclave palestinienne sous le déluge des bombes israéliennes.

Depuis le 7 octobre 2023, la guerre menée par l’entité sioniste contre Gaza a causé d’énormes pertes humaines, majoritairement des femmes et des enfants. Le nombre de martyrs palestiniens se rapproche de 40.000 alors que celui des blessés se hisse désormais à près de 80.000, cela sans compter le nombre de disparus qui se comptent en milliers.

Les manifestants ont exprimé leur indignation face au soutien continu des États-Unis à Israël, notamment par la fourniture d’armes utilisées contre les civils. Ces actions sont en contradiction avec les règles du droit international, aggravant une crise humanitaire déjà critique. La zone est particulièrement touchée par une pénurie sévère de nourriture, d’eau et de médicaments, situation aggravée par les restrictions imposées par l’autorité d’occupation.