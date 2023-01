Tuerie israélienne à Jénine : Pas de condamnation du Maroc ?

L’Autorité palestinienne a dénoncé, jeudi, « un massacre » et annoncé suspendre la coordination sécuritaire avec Israël. Des pays arabes ont condamné, également le même jour, l’escalade israélienne. L’Arabie saoudite a dénoncé l’intervention « des forces d’occupation israéliennes dans le camp de Jénine dans l’État frère de Palestine ». Riyad a exprimé son « rejet total des graves violations du droit international par les forces d’occupation israéliennes ».

Pour sa part, le Qatar a dénoncé l’« impunité » dont bénéficie « l’occupation israélienne ». Ce qui « l’encourage à commettre davantage de crimes et de violations contre le peuple palestinien frère, tuant des civils, y compris des enfants ».

Même son de cloche auprès des Emirats arabes unis, du Koweït, outre l’Egypte et la Jordanie. A contrario, le Maroc observe encore le silence. Et on annonce qu’il prendra part, du 30 janvier au 1er février à Tel-Aviv, à la « Cybertech Global 2023 ». Une occasion pour les représentants des Emirats arabes unis, du Bahreïn, d’Israël et du royaume de mettre en place un « cadre régional intégré pour renforcer la cyberdéfense nationale et régionale », selon les médias israéliens.

Les quatre pays se sont déjà mis d’accord, lors d’une réunion tenue en décembre 2022 à Manama, pour accélérer la création d’une plateforme commune de cyberdéfense, destinée à faire face à la menace iranienne, avait révélé à la presse Gaby Portnoy, chef de la Direction de la cybersécurité d’Israël.

Les questions de cyberdéfense étaient, par ailleurs, au menu de la rencontre, du 19 janvier à Al-Qods, entre les conseillers aux sécurités nationales des Etats-Unis, des Emirats, Bahreïn et d’Israël. Le Maroc n’y était pas présent.

Bien avant la signature, le 24 novembre 2021, du protocole de coopération militaire entre le Maroc et Israël, les deux pays avaient d’abord conclu, le 15 juillet de la même année à Rabat, un accord en matière de cybersécurité. A la cérémonie de signature, Yigal Unna, directeur général de la cyber-direction israélienne, était présent au côté de son homologue marocain le général El Mostafa Rabiî et le ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi.