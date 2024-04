Foundever : Le nouveau site de Rabat inauguré

Située en plein cœur du centre commercial Arribat Center, cette nouvelle aile vient renforcer la présence de Foundever, qui date de plus de 20 ans, au sein de la capitale marocaine, indique un communiqué. Grâce à ses 3.800 collaborateurs à Rabat, l’entreprise met au service de ses clients des équipes multilingues capables d’adresser l’ensemble des besoins clients, allant du support technique jusqu’à la modération de contenus, fait savoir le communiqué.

A l’occasion de cette inauguration, Réda Nejjar, COO Maroc auprès de Foundever, a indiqué que “l’ouverture de notre nouveau site à Rabat est une étape clé dans notre développement. Elle reflète notre engagement à offrir des solutions exceptionnelles de service client tout en contribuant au dynamisme économique local”. “Rabat, avec son mélange unique d’histoire et de modernité, représente le terrain idéal pour notre croissance. C’est un honneur pour nous que de contribuer au tissu vibrant de cette ville qui incarne la beauté de la modernité ancrée dans une riche histoire”, a affirmé R. Nejjar.

De son côté, L. Uberti a dit que “le Maroc se situe au cœur de notre stratégie de développement global, reflétant notre engagement durable et notre confiance dans le potentiel exceptionnel de cette région”. “Notre présence prolongée au Maroc témoigne de la richesse des talents locaux et de l’importance stratégique du pays en tant que hub d’innovation et de service client”, a fait valoir L. Uberti. Et de noter que l’ouverture du nouveau site à Rabat, avec la création de plus de 2000 emplois, marque une étape significative dans notre parcours, renforçant le désir de Foundever de contribuer activement à l’économie locale tout en capitalisant sur l’expertise et la dynamique marocaine pour mieux servir nos clients à travers le monde. “C’est une illustration de notre volonté d’investir dans des partenariats à long terme et de notre foi dans le développement mutuel – une pierre angulaire de notre vision chezFoundever”, a-t-il ajouté. En renforçant sa présence à Arribat Center, Foundever fait le choix d’une localisation stratégique, bien desservie par le réseau de transports en commun et à proximité immédiate de nombreux commerces. Le site offre ainsi un environnement de travail optimal pour ses collaborateurs. Cette inauguration est l’occasion de célébrer non seulement l’expansion de Foundever mais aussi sa contribution à l’emploi et au développement du tissu économique local. Ville moderne et cosmopolite, Rabat est le parfait écrin pour cette nouvelle étape de Foundever, une entreprise toujours à la recherche de l’excellence et de l’innovation en matière de service client. Foundever est un leader mondial de l’expérience client (CX). Avec 170 000 collaborateurs dans le monde, elle est l’équipe derrière les meilleures expériences des 750 plus grandes marques internationales et digitales. Ses solutions CX innovantes, sa technologie et son expertise sont conçues pour répondre aux besoins opérationnels de ses clients et leur offrir une expérience sans couture, partout et à tout moment. Prenant en charge 9 millions d’expériences chaque jour dans plus de 60 langues et 45 pays, Foundever combine la force d’une présence mondiale à une approche entrepreneuriale, permettant aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs de transformer leur CX.