Trafic international de drogues : Grandes opérations policières à Agadir et Tanger Med

Sur la base de renseignements précis fournis par la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), les éléments de la police à Agadir, en coopération avec les services de la Marine royale et de la Gendarmerie royale, ont réussi à intercepter un bateau de pêche et à mettre en échec une tentative de trafic international de près de 10,542 tonnes de résine de cannabis.

Selon un communiqué du pôle de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et de la DGST, les recherches et les investigations effectuées à la lumière des renseignements fournis par la DGST ont permis d’intercepter, dimanche, le bateau de pêche devant mener l’opération de trafic international de drogue, de saisir 10 tonnes et 542 kilogrammes de résine de cannabis et d’interpeller treize marins pour leur implication présumée dans cette activité criminelle.

Le parquet compétent a chargé le Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ) relevant de la DGST d’enquêter sur cette affaire afin de dévoiler les ramifications internationales et nationales de cette activité criminelle et déterminer tous les liens éventuels avec d’autres réseaux internationaux actifs dans le trafic international de drogues et de stupéfiants, précise le communiqué.

La veille samedi, à Tanger Med, les éléments de la sûreté nationale, en coordination avec les services des douanes au port de Tanger Med, sont parvenus durant les premières heures de la journée à mettre en échec une tentative de trafic de 1,2 tonne de résine de cannabis, à bord d’un camion de transport international de marchandises immatriculé au Maroc.

Une source sécuritaire a indiqué que les opérations de contrôle au niveau du port de Tanger Med ont permis de saisir cette quantité de drogues qui était minutieusement dissimulée dans des fentes aménagées dans le châssis métallique du camion et de procéder à l’arrestation du conducteur, un citoyen marocain âgé de 28 ans.

Le mis en cause a été soumis à une enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent en vue d’identifier l’ensemble des personnes impliquées dans cette affaire et de déterminer les éventuelles ramifications nationales et internationales de cette activité criminelle, a ajouté la même source.