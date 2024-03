Tourisme : Al Haouz renforce son écosystème digital

Ces initiatives adoptées, en collaboration avec des acteurs clés du secteur privé et avec le soutien du Conseil Régional du Tourisme (CRT) Marrakech-Safi, s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route du tourisme 2023-2026 et dans un effort continu pour dynamiser le tourisme régional et soutenir la transformation digitale de cette destination écotouristique, indique un communiqué du CPT. Cette collaboration vise à développer la marque « VISITALHAOUZ », qui englobera un portail web et une plateforme de réservation en ligne. L’objectif étant d’offrir une vision intégrée et connectée des potentialités touristiques d’Al Haouz, en intégrant les outils de promotion mis en place par le CPT et le CRT Marrakech-Safi. Tout en rappelant que depuis mai 2022, le portail en ligne est opérationnel et accessible sous l’adresse www.visitalhaouz.com, le communiqué indique que l’Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ) et le projet « Promotion de l’économie et développement rural dans les zones excentrées du Maroc »(PEDEL) ont joué un rôle crucial dans la mise en place d’un partenariat entre le CPT d’Al Haouz et l’entreprise Logic Technologies pour la promotion de la destination touristique d’Al Haouz à travers une mission d’appui à la promotion digitale. Le projet « VISITALHAOUZ » continue d’intégrer une solution complète de réservation en ligne pour l’hôtellerie.

La Plateforme (Booking.visitalhaouz.com), développée par « RATE MATCH », propose gratuitement sa suite de modernisation digitale « hotel intelligence » dédiée au Direct Booking (la réservation directe) pour tous les établissements de la région d’Al Haouz. Cette initiative vise à promouvoir le tourisme dans la région et à simplifier les réservations d’hébergement pour les voyageurs. La Plateforme de Réservation révolutionnaire, « Visit-my-city », fournie par RATE MATCH, représente une première au Maroc, offrant une expérience unique et simplifiée aux voyageurs lors de la réservation de leur hébergement.