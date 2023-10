Tibu Africa : 1ère édition du Forum National de l’Empowerment des filles adolescentes par le sport

En mobilisant des acteurs gouvernementaux, publics, privés, organisations de la société civile, médias et éducateurs autour du Forum National de l’Empowerment des filles Adolescentes par le sport, l’ONG Tibu Africa témoigne de son engagement renouvelé auprès de la jeunesse marocaine en offrant une plateforme de débat, d’échange d’expertises et de conception de solutions innovantes et durables dans le domaine l’autonomisation de la fille adolescente. En effet, le Forum National de l’Empowerment des Filles par le Sport est un événement fédérateur visant à promouvoir l’autonomisation des filles et des jeunes femmes, l’égalité des sexes, la confiance en soi et le développement personnel des jeunes filles grâce à leur participation active dans le monde du sport. Au cours de ce forum, plus de 10 activités ont été organisées (Panels, tables rondes, Master classes, Focus groups, foires d’expositions et activités sportives, etc), réunissant plus d’une dizaine d’entrepreneuses et actrices de changement positif par le sport.

« Tibu Africa s’engage à faire du sport un vecteur puissant de transformation pour les filles et les jeunes femmes en Afrique. En cette Journée Internationale de la Fille, nous renouvelons notre engagement à briser les barrières et à créer des opportunités équitables pour toutes les filles, et invitons tous les partenaires, les communautés locales et les acteurs du sport à se joindre à cette initiative cruciale pour un avenir plus inclusif et égalitaire pour toutes les filles afin qu’elles puissent réaliser leur plein potentiel », a déclaré à cette occasion Mohamed Amine Zariat, Ashoka Fellow & Président Fondateur de l’ONG Tibu Africa. La Journée internationale de la fille met l’accent sur la nécessité de relever les défis auxquels les filles sont confrontées et vise à promouvoir leur autonomisation et respecter leurs droits humains tout en contribuant à la réalisation des Objectifs n°3, 4, 8 et 10 de Développement Durable.