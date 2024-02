Stratégie touristique : La région Béni-Mellal Khénifra s’intègre à la feuille de route

Pour la région Béni-Mellal Khénifra, l’objectif est d’accroître significativement les arrivées d’ici 2026, en renforçant l’offre « Nature » de la région et en la positionnant comme référence pour les deux filières nature de la feuille de route : « Nature & découverte » pour les touristes marocains et « Nature, Trekking & Hiking » pour les touristes étrangers. Deux priorités majeures sont au cœur de ce nouveau contrat d’application : renforcer les activités d’animation de la région et améliorer sa connectivité aérienne pour la rendre accessible au plus grand nombre de touristes, tout en mettant en place un plan de promotion dédié.

“Nous sommes extrêmement heureux de signer ce contrat d’application régional, le deuxième après celui de Fès-Meknès le mois dernier. La région Béni Mellal-Khénifra est appelée à jouer un rôle de locomotive pour l’offre nature de notre pays, qui est une offre de plus en plus plébiscitée que ce soit par les touristes internationaux ou nationaux. En plus des deux projets d’envergure prévus d’ici 2026, qui sont le Dino Parc à Azilal et la Station Verte à Khénifra, nous allons renforcer la connectivité aérienne de la région avec l’ouverture de deux liaisons vers l’Italie et l’Espagne, deux marchés émetteurs majeurs”, a rappelé à cette occasion la ministre.

Il est important de rappeler que cette signature intervient dans un contexte positif, marqué par une croissance de 13% des arrivées aux établissements d’hébergement touristique de la région en 2023 par rapport à 2022.

A noter que le contrat d’application de Béni-Mellal Khénifra englobe plusieurs projets importants, dont deux projets locomotives, des initiatives d’animation, un plan marketing et aérien dédié, ainsi que plusieurs projets transverses.