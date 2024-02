Salon international du livre du Caire : Un livre de F. Mernissi ostracisé !

Les organisateurs du Salon international du livre du Caire qui court jusqu’au 6 février ont décidé de retirer « Le harem politique – le Prophète et les femmes » de l’écrivaine et sociologue Fatema Mernissi, traduit en arabe par les éditions Le Fennec. La direction du Salon a donc opté pour l’interdiction de la vente de l’opus considéré « offensant pour le lecteur ». L’affiche annonçant la disponibilité de l’ouvrage a été retirée du stand de l’éditeur marocain. Ce dernier a réagi sur les réseaux sociaux en estimant que cette interdiction interrogeait sur la situation de la liberté d’expression au niveau de la région.

Fatema Mernissi (1940-2015) a commencé son parcours d’études en sociologie à l’Université Mohammed V au Maroc, puis en sciences politiques à l’Université de la Sorbonne en France, pour enfin obtenir son doctorat aux Etats-Unis. Tout au long de sa vie, l’enfant de Fès a publié de nombreux livres sur le féminisme, analysé d’un point de vue islamique. « Au-delà du voile : le sexe en tant qu’ingénierie sociale », « Le harem politique – le Prophète et les femmes » et « Le harem et l’occident », représentent autant de livres fondateurs d’une nouvelle pensée féministe dans le monde arabe.