S. Chengriha à Oran : Pour réaffirmer aux troufions l’appui algérien au Polisario

Il a saisi la proximité géographique pour réitérer son soutien au Polisario. Dans son allocution, il a souligné que « l’Algérie, qui a souffert des fléaux du colonialisme, restera fidèle à ses positions sur les causes justes à travers le monde, notamment les questions palestinienne et sahraouie. Aujourd’hui, l’Algérie lutte par tous les moyens légitimes, conformément à la légitimité internationale, afin de trouver une solution à toutes les causes justes ».

Le président algérien a réitéré, le 25 décembre dans un discours devant les deux Chambres du Parlement, le « soutien indéfectible » de son pays au Polisario, érigé en « cause nationale » au même titre que la Palestine. Selon Abdelmadjid Tebboune, ces deux dossiers seraient « les piliers de la politique étrangère » du mandat de l’Algérie au Conseil de sécurité, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, avait-il déclaré.

Des affirmations que les faits démentent puisque l’Algérie a brillé par son absence lors des poursuites engagées, à la Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye, contre Israël par l’Afrique du Sud, son solide allié au niveau africain. Il faut dire qu’à la veille de l’intégration par l’Algérie du tour de table du Conseil de sécurité, le chef de la diplomatie US avait eu un entretien téléphonique avec son homologue algérien. De là à croire que des pressions US avaient été exprimées à ce sujet, il n’y a qu’un pas… Pis, l’Algérie s’est contenté, dans le dossier en lien avec la navigation dans la mer Rouge, de suivre la Russie et la Chine. Ce qui a favorisé l’Ubris de Washington dans la région en menant, avec son allié britannique, des frappes contre le Yémen qui s’acharne à bloquer le trafic maritime de et vers Israël en solidarité avec Gaza.