réforme du Code de la famille : Le PJD salue le discours royal

« Ces valeurs représentent les éléments de base et de référence qui guident et garantissent le succès de toutes les réformes et projets dans notre pays, y compris le chantier de la révision du Code de la famille », souligne le secrétariat général du PJD.

Une réforme que les partisans d’Abdelillah Benkirane veulent « conforme aux références et aux spécificités du Maroc et non en réponse à des diktats extérieurs, comme le souhaitent les parties qui cherchent à faire de ces chantiers une étape pour dépouiller le Maroc de son identité, de ses valeurs et de l’autorité islamique sunnite malékite ».