Reconnaissance : inDrive est l’application VTC numéro 1 au Maroc et la numéro 2 dans le monde

inDrive, un acteur global dans le secteur de la mobilité et des services urbains, s’est imposé comme la plateforme VTC numéro un au Maroc, selon les analyses de data.ai. Cela représente une réussite consécutive pour la deuxième année. Parallèlement, l’entreprise a été distinguée comme la deuxième application VTC la plus téléchargée au monde en 2023. inDrive a également réalisé une avancée remarquable, se classant quatrième au rang mondial des applications les plus téléchargées dans la catégorie Voyages.