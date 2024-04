Prix Marc Vivien Foé : A. Hakimi en lice

A.Hakimi est décrit comme « souvent irremplaçable sur le côté droit de la défense du club parisien » et faisant « partie intégrante du système tactique de Luis Enrique cette saison ». Après ses passages au Real Madrid, au Borussia Dortmund et à l’Inter Milan, l’international marocain a rejoint le PSG en 2021.

Dans la liste figurent également Nabil Bentaleb, milieu de terrain algérien, Amine Gouiri, attaquant rennais, le Gabonais Pierre- Emerick Aubameyang, le Sénégalais Lamine Camara, les Ivoiriens Wilfried Singo et Oumar Diakité, le Congolais Chancel Mbemba, vainqueur l’an dernier, et les Nigérians Moses Simon et Terem Moffi.