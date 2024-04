Al Qassam annonce au Liban une opération contre Kiryat Shmona : Le Hezbollah piste et bombarde les meilleures unités sionistes

Des correspondants de presse sur place ont signalé que des salves de roquettes ont été tirées depuis le Liban en direction du doigt de Galilée et de la Haute Galilée. Certains ont affirmé que la majorité des roquettes ont atteint leur cible malgré l’activation du Dôme de fer israélien.

La chaine qatarie al-Jazeera a assuré que son correspondant a dénombré 30 roquettes depuis le Liban. L’armée d’occupation israéliennes a indiqué en avoir repéré 20 et intercepté la plupart d’entre elles, sans rendre compte de dégâts ou de victimes. La radio israélienne quant à elle a fait état de 30 roquettes tirées depuis le sud du Liban. En fin d’après-midi, des médias israéliens ont dit avoir recensé une quarantaine de projectiles depuis le sud du Liban en direction de la Galilée.

Dans la soirée de dimanche à lundi, le Hamas avait revendiqué une embuscade qui a coûté la vie à 3 militaires israéliens dans la bande de Gaza avec des missiles israéliens qui n’ont pas explosé.

Concernant les opérations menées par le Hezbollah, la première a été réalisée à contre un attroupement de militaires dans l’entourage de la position Rweisat al-Alam dans les collines occupées de Kfarchouba « avec des obus d’artillerie ». L’armée d’occupation a indiqué « avoir repéré 4 projectiles tirés depuis le Liban en direction de la région de Har Dov », dans les hameaux libanais occupés de Chebaa.

Une autre opération a été menée contre « des positions d’artillerie et le déploiement de soldats et de véhicules ennemis à proximité de la base Kherbet Ma‘er » dans le secteur occidental, toujours selon le communiqué de la résistance.

Dans la nuit de dimanche à lundi, la résistance libanaise avait tiré des salves de plusieurs dizaines de roquettes contre la base Meron et les colonies qui l’entourent. Des correspondants en ont compté 25.

Le correspondant d’al-Manar a rendu compte d’un pilonnage de l’artillerie israélienne qui a visé les localités de Hanine, Teir Harfa, al-Jebbayne. L’aviation israélienne a effectué des raids sur les périphéries d’al-Fardis et Rachayya al-Fakhar. Elle avait auparavant mené deux raids contre le quartier oriental de la localité d’al-Khiam. Le correspondant a indiqué qu’une famille vivant dans la localité de Chebaa a été sauvée de justesse lorsque sa maison a été bombardée avec un obus, mais un villageois a été blessé. La localité frontalière de Aïta al-Chaab a elle aussi fait l’objet de 3 obus d’artillerie, dont deux sur son stade municipal.

Golani dans le viseur

Les opérations du Hezbollah visent ces derniers temps tout particulièrement l’unité d’élite de l’armée d’occupation israéliennes Golani. Samedi, elle a annoncé dans un communiqué avoir frappé le siège des forces du bataillon 51 de la brigade Golani dans la colonie al-Manara adjacente au secteur oriental de la frontière libanaise, dans le nord de la Palestine occupée. Le texte précise que cette frappe est une riposte aux agressions israéliennes contre les villages et les maisons civiles libanais, surtout contre Kafarkela et Kafarchouba. Les images vidéo diffusées par son Media de guerre montrent que la résistance a utilisé dans sa frappe deux obus guidés incurvés de type al-Mas qui dépendent d’un guidage filaire télévisé. Cet obus dispose de moyens qui lui permettent de contourner les défenses et les fortifications et de verrouiller sa cible.

Des observateurs libanais ont constaté ces derniers temps, que les opérations spécifiques de la résistance prennent pour cible les zones de stationnement et les quartiers généraux de cette brigade et de ses affiliations, parfois loin des frontières, dans des zones invisibles, voire des sites récemment établis. Ce qui illustre que le Hezbollah effectue avec précision un travail de collecte de renseignements et d’information dans chaque nouveau stationnement.

Samedi, le Hezbollah avait revendiqué en plus de l’attaque d’al-Manara une autre opération dans le secteur oriental, et deux autres dans le secteur occidental. La dernière a visé la colonie Meron et les colonies aux alentours, à l’aide de roquettes Katioucha. Les médias israéliens ont indiqué qu’un radar central a été frappé dans une base militaire et des roquettes ont visé les colonies du mont Meron dont Safsoufa, Hagno, Kafar Hosh et Ber Yuhay.

Dimanche le Hezbollah n’a visé que quatre positions : al-Baghdadi ainsi que Rweisat al-Alam et al-Sammaqah, dans les collines libanaises occupées de Kfarchouba, dans le secteur oriental, et un batiment utilisé par les soldats israéliens dans la colonie de Shtoula.

Dans un discours prononcé samedi, cheikh Naïm Qassem, numéro deux du Hezbollah, a déclaré que « le soutien du Hezbollah à Gaza a invalidé les plans de guerre israéliens en Palestine et au Liban, actuels et futurs ». « Celui qui ne voit pas l’avenir ne peut pas connaitre cet ennemi et ne pourra comprendre que cet appui aura des avantages et des bénéfices qui dépassent le soutien à Gaza voire même la protection du Liban. Jusqu’à la constitution d’une force de dissuasion réelle qui fait face à Israël, lequel sait qu’il ne peut dépasser certaines limites », ajoute-t-il.

En allusion sans doute à la visite dimanche du ministre français des Affaires étrangères au Liban pour proposer un plan en vue d’un arrêt des hostilités entre le sud du Liban et le nord de la Palestine occupée, il a affirmé que « toutes ces initiatives ne sont pas viables si elles ne sont pas basées sur un cessez-le-feu à Gaza ». « C’est à partir de là-bas que vient le traitement de cette question », a-t-il insisté. Le cheikh a poursuivi que « celui qui apporte une initiative avec pour titre un cessez-le-feu au sud voudrait réconforter Israël afin qu’il puisse faire davantage à Gaza. Cela signifie qu’il nous invite à participer au soutien de l’ennemi israélien ! ».

« Nous sommes avec Gaza et non avec Israël. Que cesse la guerre à Gaza d’abord avant qu’elle ne cesse au Liban », a-t-il souligné avant de conclure que « les menaces selon lesquelles Israël va attaquer le Liban consolide notre conviction que notre confrontation est juste et affermit notre position. Nous allons voire à qui ces menaces seront utiles. Eux ou nous ».

L’Agence nationale de l’information a rapporté que le ministre français a rencontré dimanche Nabih Berri, chef du parlement. Ce dernier lui a montré une carte réalisée par le Conseil national des recherches scientifiques dans laquelle sont exposées les pertes humaines et matérielles causées par les agressions israéliennes dans les villages, les localités ainsi que les terres agricoles et les surfaces buissonnières. N. Berri a affirmé à Stéphane Séjourné qu’Israël utilise des armes interdites comme les munitions au phosphore blanc et a franchi les règles de confrontation. Il a aussi dit à son interlocuteur français que « le Liban est attaché à l’application de tous les articles de la résolution 1701 ».

Il faisait sans doute allusion à l’article qui interdit les violations israéliennes de l’espace aérien libanais. Ce qu’Israël n’a jamais respecté. Entre 2007 et 2022, l’entité sioniste a violé 22 mille fois l’espace aérien libanais, selon le site Air Pressure. Durant cette durée, le Liban a envoyé 243 messages au Conseil de sécurité pour dénoncer et faire cesser ces violations. En vain. C’est dans ce sens que les officiels libanais expriment que le Liban est favorable à « la mise en œuvre globale et complète de résolution 1701 afin de parvenir à la stabilité souhaitée ».