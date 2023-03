Présidentielle au Liban : Le Hezbollah lance un pavé dans la mare

Hassan Nasrallah vient de lancer un pavé dans le marigot politique libanais. En affichant le nom du candidat que le Hezbollah soutient, le leader de la résistance libanaise cherche à forcer les autres composantes de la mosaïque libanaise à jouer dans la transparence pour sortir le pays du blocage politico-institutionnel qui dure depuis des mois déjà. Un blocage qui se greffe par ailleurs à une situation économique catastrophique. « Nous sommes en faveur de l’élection d’un président et nous ne voulons pas le vide qui n’est pas dans l’intérêt national » a souligné H. Nasrallah. Rappelant que le Hezbollah reste attaché « au quorum des deux tiers dans l’élection du président dans les deux tours ». Plus, devait-il préciser, « nous n’acceptons pas qu’un pays étranger impose au peuple libanais son président. Nous n’acceptons pas un veto étranger sur les candidats à la présidentielle, tous partis confondus », devait-il préciser. Tout en apportant un bémol lorsqu’il a annoncé que la résistance n’est pas opposée « à une aide visant à rapprocher les points de vue, mais non pas à les imposer ». Pour H. Nasrallah, « il n’y a pas quelqu’un qui s’appelle le candidat du Hezbollah, mais un candidat soutenu par le Hezbollah » rappelant que « le président Michel Aoun n’était pas un candidat du Hezbollah, mais nous l’avons soutenu en tant que candidat naturel à la présidentielle ».

Le leader du Hezbollah qui a abordé les questions régionales, en saluant la résistance palestinienne qui bataille contre l’occupant sioniste, n’a pas manqué de rappeler que toute perspective visant à étouffer le Liban sera vouée à l’échec. « Depuis plusieurs semaines, nous assistons à des tentatives israéliennes d’avancer de plusieurs mètres au-delà de la ligne bleue à la frontière terrestre du sud-Liban. Nous avons vu des civils sans armes se tenir avec courage en face des chars de l’occupation. Ainsi que les soldats et officiers de l’armée libanaise qui assument leur responsabilité…Puis les forces d’occupation rebroussent chemin », a-t-il relevé. Avant d’ajouter que le retrait israélien est la résultante de « l’équation de dissuasion imposée ». Et de rappeler que c’est bel et bien « cette équation qui protège aujourd’hui nos frontières, nos terres et notre mer, protégera dans l’avenir nos puits du pétrole. Cette équation a été écrite par les sacrifices de notre peuple, le sang de nos martyrs, et les blessures de nos résistants. » Avec l’option de la résistance qui a porté ses fruits, les paris US échoueront, devait-il assurer.