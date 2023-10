Poids lourds : Le chinois “Shacman” s’allie au “Groupe Premium”

L’annonce a été faite mercredi lors d’une cérémonie de lancement au Palais des congrès Amphitrite à Skhirat, qui a été l’occasion de présenter le nouveau camion révolutionnaire “Shacman X6000”, assemblé au Maroc, indique un communiqué conjoint de Shacman et Bérenger. Déjà disponible en Asie, le véhicule est officiellement considéré comme le camion le plus puissant au monde, avec un moteur diesel Cummins de 16,6 litres de cylindrée, l’ensemble est associé à une boîte automatique à 16 rapports offrant une puissance de 800 chevaux, note le communiqué.

A cette occasion, le président directeur général du Groupe Premium, Éric Lefort, a affirmé que cette coopération vise à satisfaire l’augmentation de la demande de camions au Maroc et à stimuler le développement économique du pays. L’assemblage local du SHACMAN X6000 met en lumière les compétences de l’industrie manufacturière du Maroc tout en favorisant la création d’emplois pour la population locale, a-t-il dit, cité dans le communiqué. Pour sa part, le président directeur général de Shacman, Tian Chao, a indiqué que ce partenariat est une étape importante dans le développement de Shacman en Afrique, et “nous permettra ainsi de renforcer notre présence en Afrique en général et plus spécifiquement en Afrique du Nord”.

Shacman est l’un des plus grands constructeurs de véhicules utilitaires au monde, avec des véhicules vendus dans plus d’une centaine de pays et de régions. Le groupe chinois fabrique des produits et des services de haute qualité depuis plus de 50 ans. Il s’allie au Groupe Premium, grand acteur de la distribution au Maroc et en Afrique de l’ouest, qui joue un rôle très important dans son intégration dans le marché marocain, en fournissant l’infrastructure nécessaire et un grand soutien pour le projet. Le X6000 est le résultat d’une recherche et d’un développement continus qui visent à offrir des solutions innovantes et adaptées aux besoins des entreprises de transport afin de leur permettre d’avoir une offre compétitive à forte valeur ajoutée.