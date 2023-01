PME : 88% des entreprises marocaines ont un chiffre d’affaires en dessous de 3 MDH en 2021

Dans sa réponse à une question sur “la promotion des petites et moyennes entreprises”, présentée lors de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers, le ministre a fait savoir que les petites et moyennes entreprises emploient environ 74 % des salariés déclarés auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale et contribuent à l’économie nationale, avec 38 % de la valeur ajoutée, et 26 % du chiffre d’affaires à l’export.

Pour ce qui est du nombre d’auto-entrepreneurs, il est de 300.000, dont moins de 24 % sont des femmes, a-t-il ajouté. Y. Sekkouri a en outre mis l’accent sur le problème de financement auquel plusieurs entreprises sont confrontées, évoquant dans ce sens le “bilan important” du programme “Intelaka” ainsi que les difficultés qu’il a rencontrées qui, selon lui, “ne sont pas des difficultés au niveau du programme, mais des difficultés liées à la structure et à l’accompagnement des petites et moyennes entreprises”.

Il a également noté que seulement 12 % des PME ont accès au financement bancaire, ce qui constitue un problème “structurel”, relevant que l’investissement public est parmi les solutions permettant aux petites et moyennes entreprises de bénéficier d’un financement. Le ministre a, dans le même sens, évoqué les amendements du décret relatif aux marchés publics, permettant aux autoentrepreneurs de participer aux appels d’offres, et de simplifier un ensemble de procédures relatives aux appels d’offres inférieurs à 5 MDH, en plus d’autres garanties, ajoutant que le ministère a élaboré le décret relatif à l’appui aux petites et très petites entreprises dans le cadre de l’investissement.