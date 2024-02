P. Sanchez reçu par le Roi à Rabat : Tous va pour le mieux des deux côtés du Détroit

Le chef de l’exécutif espagnol a réaffirmé, à propos du dossier saharien, que sa position n’a pas changé. « Elle a été clairement exprimée dans la feuille de route et la Déclaration conjointe » et réitéré son « engagement avec la solution proposée par le gouvernement du Maroc, sur des bases réalistes », a précisé P. Sanchez. La Déclaration conjointe du 7 avril 2022 confirme que « l’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend ».

Les précisions du chef du gouvernement sont conformes à la réponse apportée, la semaine dernière, par José Manuel Albares, ministre des Affaires étrangères, à une question écrite du député Jon Inarritu, proche du Polisario, sur le même sujet. De quoi frustrer davantage le système algérien qui érige le dossier saharien en arme absolue contre le Maroc. Ahmed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères, avait annoncé qu’« il y a changement dans la position de l’Espagne sur la question du Sahara occidental. L’Espagne s’est alignée de nouveau sur la position européenne. C’est ce que nous avons toujours réclamé (…) Pedro Sanchez a renoncé » à son appui au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental. Le déplacement de P. Sanchez à Rabat et les déclarations qu’il a faites jettent le discrédit sur les assertions de la diplomatie algérienne.

Depuis Rabat, P. Sanchez qui s’est félicité de « l’évolution positive » des échanges commerciaux entre les deux royaumes a annoncé que « l’Espagne est un partenaire de référence pour le Maroc, avec des investissements publics prévus de 45 milliards d’euros d’ici 2050 ».

Le partenariat économique sera renforcé, notamment dans le contexte de l’organisation conjointe par les deux pays, avec le Portugal, de la Coupe du monde de football 2030. La compétition sportive sera « une grande opportunité pour consolider l’amitié entre les trois peuples », a-t-il affirmé à la presse.

P. Sanchez a également salué « le grand effort » réalisé par le royaume pour moderniser son économie, soulignant l’engagement des entreprises espagnoles dans cette dynamique de développement, notamment dans les domaines des transports, des énergies renouvelables et de la gestion des ressources en eau. Le chef de l’exécutif a rappelé que les échanges commerciaux entre le Maroc et l’Espagne ont dépassé 22 milliards euros en 2022.

P. Sanchez a effectué, mercredi, une visite au Maroc, la cinquième depuis son arrivée au pouvoir en juin 2018, marquée par des entretiens avec le roi Mohammed VI.