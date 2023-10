OPCVM : Un actif net de plus de 518 Mrds DH au 2 octobre

Les OPCVM obligations court terme (OCT) ont enregistré les variations annuelles les plus favorables, affichant une hausse de 27,63%. En revanche, les OPCVM monétaires et les OPCVM contractuels ont connu les baisses les plus fortes, avec des diminutions respectives de 27,69% et 5,91%, selon les données hebdomadaires de l’AMMC, arrêtées au 2 octobre 2023.

Sur le plan de la variation mensuelle, les OPCVM monétaires ont affiché la plus forte chute de 22,80 %. Le nombre d’OPCVM en activité a atteint, quant à lui, 573 fonds à la même période.