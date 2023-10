ONEE : Un nouveau système adducteur pour Tanger

Ces essais, qui viennent d’être achevés avec succès, concernent le nouveau système adducteur des eaux brutes à partir du barrage Ibn Battouta, indique l’office dans un communiqué. Ce projet d’envergure, dont le coût s’élève à 138 MDH a été réalisé avec la participation financière de la Banque Africaine de Développement (BAD), et a consisté en la pose d’une adduction d’eau brute en acier revêtu de diamètre 1200 mm sur un linéaire d’environ 11 km, permettant de véhiculer un débit de 95.000 mètres cube par jour du barrage Ibn Battouta à la station de traitement Mharhar qui contribue à l’alimentation en eau potable de la ville de Tanger et des localités avoisinantes. Le projet a également nécessité la traversée des voies ferrées dont la ligne à grande vitesse.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Irrigation (PNAEPI) 2020-2027, permettra de sécuriser l’approvisionnement en eau potable de cette zone et d’éliminer les pertes d’eau qui étaient enregistrées le long de l’oued entre le barrage Ibn Battouta et la station de traitement Mharhar. Cet important projet contribuera également, selon l’office, à l’amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires et à l’accompagnement du développement socio-économique que connaît cette région.