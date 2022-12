Offshoring : AVL Maroc tentée par l’externalisation des activités ingénierie et R&D

Ce projet d’investissement contribuera à dynamiser l’écosystème ESO (externalisation des activités d’ingénierie et de recherche et de développement dont notamment l’ingénierie industrielle). Il porte sur un montant d’investissement de 30 MDH avec à la clé la création à l’horizon 2027 de 500 emplois, principalement des ingénieurs. Le projet sera implanté dans plusieurs villes marocaines dont le site de Rabat Technopolis.

Tout en soulignant l’importance du secteur de l’offshoring et sa position stratégique dans l’économie nationale en termes de création d’emploi et d’export, R Mezzour a déclaré qu’« avec ce nouvel investissement, le secteur confirme son attractivité qu’il doit notamment à la qualité de son offre adaptée aux besoins des entreprises et aux mesures d’accompagnement proposés, en termes notamment de fiscalité, et d’appui à l’investissement et à la formation ». Et d’ajouter qu’un « important potentiel s’offre à ce secteur qui pourra davantage monter en gamme à travers l’amélioration de la compétitivité des acteurs et le ciblage de nouvelles filières à haute valeur ajoutée ».

De son côté, J.M Boulard a indiqué que « le MoU permet au Groupe AVL d’installer conjointement avec le ministère de l’Industrie et du commerce une vision long terme promouvant l’expertise de pointe dans les secteurs de mobilité et de l’énergie et de préparer les conditions de réussite. »

AVL Maroc, filiale d’AVL France, opère entre autres dans le développement des moteurs, de batteries électriques, des systèmes électroniques & des produits de mobilité. Avec un effectif de 120 talents, la société compte aujourd’hui des clients de marques, notamment STELLANTIS et le Groupe Renault. Avec 1 320 entreprises installées au Maroc, le secteur de l’offshoring emploie près de 130 000 salariés et produit un chiffre d’affaires à l’export de près de 13 Mrds DH, dont 360 MDH générées par l’écosystème ESO.