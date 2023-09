Odessa ciblée par l’armée russe : La guerre s’intensifie

Moscou « a attaqué la région d’Odessa avec des drones offensifs et deux types de missiles », a expliqué Oleg Kiper, gouverneur, sur Telegram, mentionnant plusieurs « frappes » dont l’attaque d’une « infrastructure portuaire ». « Une civile a été blessée par une onde de choc », a-t-il ajouté.

D’après l’armée ukrainienne, la Russie a mené l’assaut avec 19 drones de fabrication iranienne, deux missiles supersoniques Onyx et 12 autres missiles Kalibr. Un sous-marin était également mobilisé, a affirmé la même source. La totalité des drones et 11 Kalibr ont été abattus par les défenses aériennes, a poursuivi l’armée, indiquant que la station balnéaire d’Odessa avait subi des dégâts « importants ».

Deux missiles Kalibr sur les 11 détruits l’ont été dans les régions de Mykolaïv (sud) et Kirovograd (centre), et la « grande majorité » au-dessus de celle d’Odessa, a dit l’armée. Un projectile Onyx a, lui, frappé un entrepôt de grain « vide » sur le port d’Odessa, a déclaré Natalya Gumenyuk, porte-parole de l’armée, affirmant que la station balnéaire est « en fait détruite ». L’armée a par ailleurs fait état d’entrepôts et d’entreprises endommagés par des chutes de débris dans la banlieue de la ville. Les forces russes ciblent régulièrement cette région du sud de l’Ukraine donnant sur la mer Noire où se situent des infrastructures portuaires capitales pour le commerce maritime. Les attaques se sont multipliées depuis l’abandon au mois de juillet de l’accord céréalier qui permettait à l’Ukraine d’exporter librement sa production.

Le 24 septembre, un deuxième cargo de blé ukrainien est cependant arrivé à Istanbul via la mer Noire en empruntant un corridor maritime mis en place par Kiev malgré les menaces de Moscou de s’attaquer aux bateaux entrant et sortant d’Ukraine.

En Russie, le district de Koursk, dans le sud-ouest du pays, a été visé par des drones ukrainiens, a rapporté sur Telegram Roman Starovoyt, gouverneur régional. « Il n’y a pas de victime », mais un bâtiment administratif a subi des dégâts, a-t-il relevé, assurant que la « défense aérienne a fonctionné ». Dans la région voisine de Briansk, juste au nord, Alexandre Bogomaz, autre gouverneur, a dénombré trois drones aériens ukrainiens abattus, dont deux dans le district de Souraj (ouest), sans faire état de victime ou de dommages.

D’après la Défense russe, une partie des réserves ukrainiennes de missiles de croisière et de munitions à l’uranium appauvri ont été détruites. Le ministère a partagé samedi son bilan hebdomadaire des pertes infligées à l’Ukraine. L’armée russe assure aussi avoir ciblé des lance-roquettes multiples fournis par l’Occident, a déclaré la Défense russe, selon Sputnik.

Entre le 17 et le 23 septembre, les forces russes ont porté 12 frappes groupées, avec des armes de haute précision et de longue portée basées en mer et dans les airs.

Il a assuré que 4.000 militaires ukrainiens ont été tués ou blessés durant cette semaine, dont 445 sur l’axe de Kherson, 515 sur celui de Zaporojie, et 435 sur celui de Krasny Liman, 215 sur celui Koupiansk et 1445 sur celui du sud de Donetsk et 950 sur celui de Donetsk. Le ministère russe a fait état de pilonnages effectués au moyen de drones contre des ateliers de réparation de matériel blindé et volant, des raffineries, des entrepôts de munitions et d’armes étrangères, des centres de reconnaissance et de formation de saboteurs ainsi que des centres de déploiement de mercenaires étrangers, selon le communiqué.

Sputnik a rapporté qu’au cours de la semaine écoulée, les forces ukrainiennes ont tenté de frapper des sites sur la péninsule de Crimée avec des missiles de croisière et des drones mais la défense antiaérienne russe a détruit cinq de ces missiles ainsi qu’un missile antinavire Neptune, en plus de 37 drones d’attaque.

Elle rend compte que plusieurs avions ukrainiens ont également été détruits, à savoir un Su-24M, un MiG-29 et deux Su-25 ainsi que 257 drones ukrainiens, et 46 projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS ont été interceptés, ainsi que neuf missiles de croisière Storm Shadow, deux bombes aériennes JDAM et trois missiles air-sol HARM.

En outre, des drones russes ont frappé un chasseur MiG-29, deux radars de défense antiaérienne ST-68 et des radars P-18 et PRV-16 durant cette semaine, toujours selon Sputnik.

Au cours d’un entretien accordé à CNN et diffusé samedi, le général ukrainien Oleksandr Tarnavsky a évoqué une percée ukrainienne du front sud de la défense russe près de Robotyne, tout en admettant que l’avancée des troupes ukrainiennes se fait « plus lentement que prévu ». Cela s’explique, selon lui, par les pluies automnales intenses « qui peuvent rendre le sol détrempé en Ukraine » et ralentir « le déplacement avec de la machinerie lourde, comme des chars ».

Jeudi, l’armée ukrainienne avait revendiqué la frappe sur le QG de la flotte russe en mer Noire, situé à Sébastopol. Mais selon le ministère russe de la Défense « cinq missiles ont été abattus par la défense antiaérienne. Le bâtiment historique du quartier général de la flotte de la mer Noire a été endommagé par l’attaque ». Dans un communiqué sur Telegram, Moscou a annoncé la disparition d’un militaire russe dans cette frappe.

Sputnik a rapporté que 11 soldats ukrainiens ont été éliminés, samedi, lorsqu’une attaque contre les positions russes à Klechtcheyevka à proximité d’Artyomovsk. « Kleshcheyevka est sous notre contrôle, nous repoussons toutes les attaques », a dit un soldat russe.