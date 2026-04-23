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Manœuvres militaires à Sebta : Des chasseurs-intercepteurs dans le ciel marocain

by Perspectives Med
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Manœuvres militaires à Sebta : Des chasseurs-intercepteurs dans le ciel marocain

Le nord du Maroc devait être survolé mercredi par des avions de combat espagnols dans le cadre d’un déploiement technologique et opérationnel de haut niveau. La Défense espagnole a choisi la ville de Sebta occupée, pour effectuer ces exercices présentés comme un « suivi aérien » sans aucun tir réel. Selon les éléments annoncés par le commandement général de Sebta (Comgeceu), les avions seront déployés dans le cadre d’un exercice Ramix-30, de 8h à 14h locales. Les manœuvres devraient consister en une collaboration tactique entre l’armée de terre et les Forces aériennes et spatiales, afin de tester la coordination interarmées.

L’objectif principal avancé par Madrid est la formation du groupe d’artillerie antiaérienne (GAAA II/30) du Ramix-30, qui utilise des systèmes avancés tels que les canons Oerlikon 35/90 et les missiles à haute mobilité MISTRAL, appuyés par des radars 3D et des systèmes de contrôle de tir SKYDOR. Ces équipements militaires servent à la défense rapprochée contre les avions ou les drones. Ils utilisent des missiles sol-air à courte portée très mobiles, tout en mobilisant des radars de détection et de coordination des tirs, formant un bouclier antiaérien complet à basse altitude.

El Faro de Ceuta indique que la présence des C-16 Eurofighter dans l’enclave « n’est pas un simple exercice de routine, mais une démonstration de leur capacité expéditionnaire à projeter la force et à défendre les intérêts nationaux partout où cela s’avère nécessaire ». En d’autres termes, il s’agit de mettre en avant une capacité de réaction ultra-rapide. La même source ajoute que le régiment Ramix-30, déployé dans les enclaves espagnoles, garantit une couverture antiaérienne complète et efficace à basse et très basse altitude, rappelant que la loi organique de défense nationale stipule que leur mission est de « garantir la souveraineté et l’indépendance de l’Espagne, défendre son intégrité territoriale et l’ordre constitutionnel ».

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