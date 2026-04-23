Les attentats de Madrid sont considérés comme le « plus grand incident terroriste » de l’histoire de l’Espagne, ayant causé la mort de 191 personnes et environ 1 800 blessés. F. Trillo a associé cette hypothèse à l’existence d’un dispositif de renseignement dépassant les auteurs directs, affirmant que « tant la CIA que les services secrets britanniques s’accordent à dire qu’une agence de renseignement continentale se cache derrière ces événements. » Il a ajouté que, selon lui, son interprétation s’appuie sur des éléments allant dans ce sens, bien que cela contredise la version judiciaire ainsi que la position officielle du gouvernement de José María Aznar à l’époque.

Outre cette interprétation, F. Trillo a critiqué la gestion gouvernementale dans les jours suivant les attentats. Avec un ton d’autocritique, il a qualifié la réponse de l’exécutif de «non seulement mauvaise, mais pire que cela», estimant que l’une des erreurs majeures a été de ne pas former un conseil de crise élargi. Il a souligné que certains des principaux responsables gouvernementaux n’étaient pas inclus dans le cercle de décision, notamment le vice-Premier ministre chargé des affaires économiques de l’époque, le vice-Premier ministre, et lui-même en tant que ministre de la Défense. Selon son récit, la coordination a été laissée à un groupe plus restreint. Il a également affirmé que les décisions étaient prises lors de réunions limitées impliquant le Premier ministre de l’époque, José María Aznar, et certains membres de son gouvernement, ce qui, selon lui, a nui à l’analyse de la situation et à la réponse institutionnelle dans un contexte de pression extrême.

Les enquêtes officielles en Espagne ont conclu que les attentats avaient été perpétrés par une cellule terroriste influencée par l’idéologie d’Al-Qaïda, en représailles à la participation des forces espagnoles à la guerre en Irak et à leur soutien aux États-Unis.