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Tournoi international U19 : La 8ème édition lancée à Casablanca

by Perspectives Med
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Tournoi international U19 : La 8ème édition lancée à Casablanca

Ce rendez-vous annuel réunit une nouvelle fois certaines des meilleures académies et équipes de formation à travers le monde, confirmant son statut de vitrine du football des jeunes et de plateforme de détection de talents.

Côté marocain, trois représentants sont engagés : l’Académie Mohammed VI de football, le FUS Rabat et la RS Berkane, avec l’ambition de rivaliser avec des formations réputées.

Le tournoi accueille également des clubs reconnus pour la qualité de leur formation, notamment AS Monaco, Stade Rennais FC, Villarreal CF, Como 1907, Vitória de Guimarães, Leeds United, Nottingham Forest, Boca Juniors, AZ Alkmaar, Al Ain FC, Palmeiras, Hajduk Split, ainsi que l’Aspire Academy.

La journée inaugurale prévoit près de cinq heures de matchs en continu, une entrée en matière dense qui devrait déjà esquisser les premiers rapports de force entre les différentes équipes, issues de cultures footballistiques variées.

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