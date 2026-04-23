IPC en hausse en mars : L’inflation lamine le pouvoir d’achat

Sur une base annuelle (mars 2025 à mars 2026), l’augmentation de 0,9% de l’IPC est le fruit d’une dynamique asymétrique entre les différentes composantes du panier de la ménagère. L’indice des produits alimentaires, traditionnellement très scruté par les consommateurs marocains en raison de son poids dans le budget des ménages, a connu une légère augmentation de 0,6%. Parallèlement, l’indice des produits non alimentaires a progressé à un rythme un peu plus soutenu, s’établissant à 1,1%.

Au sein de cette catégorie non alimentaire, le HCP souligne des variations notables qui reflètent l’évolution des habitudes de consommation et des coûts structurels. D’une part, le secteur des « Loisirs et culture » a enregistré une déflation de 0,4%, traduisant potentiellement une contraction de la demande ou des ajustements tarifaires pour stimuler ce secteur. D’autre part, la rubrique des « Biens et services divers » a connu la hausse la plus marquée avec un bond de 3,5%, signalant une pression continue sur les services du quotidien, les soins personnels ou encore les assurances.

Si l’inflation annuelle reste sous la barre symbolique de 1%, la lecture d’un mois à l’autre (en glissement mensuel) dresse un tableau bien différent. Entre février et mars 2026, l’IPC a globalement bondi de 1,2%. Cette accélération subite est principalement imputable à la flambée de l’indice des produits alimentaires, qui a grimpé de 1,9% en l’espace de quatre semaines, tandis que les produits non alimentaires ont progressé de 0,6%.

Les étals des marchés ont été les premiers témoins de cette hausse mensuelle. Les « Légumes » ont subi une flambée vertigineuse de 9,7%, une volatilité qui soulève régulièrement des questions sur les conditions climatiques, le stress hydrique touchant l’agriculture nationale, et l’efficacité des chaînes d’approvisionnement et d’intermédiation. Les « Fruits » (+2,6%), les « Viandes » (+2,4%), ainsi que les « Poissons et fruits de mer » (+1,3%) ont également participé à cette tension sur le panier alimentaire. Même le « Café, thé et cacao », des denrées fortement liées aux cours mondiaux d’importation, ont affiché une légère hausse de 0,3%.

Toutefois, cette tendance haussière n’a pas été uniforme. Les consommateurs ont pu bénéficier d’un répit sur d’autres produits de base, avec une baisse significative de 2,4% pour les « Huiles et graisses », et un repli marginal de 0,2% pour le « Lait, fromage et œufs ».

L’autre fait marquant de ce mois de mars 2026 réside dans l’évolution des produits non alimentaires, lourdement impactés par la facture énergétique. Les prix des « Carburants » ont explosé de 10,7% en un seul mois. Cette flambée à la pompe, intrinsèquement liée aux aléas des cours internationaux du pétrole brut et des produits raffinés, représente un défi de taille. Elle affecte non seulement le pouvoir d’achat direct des ménages motorisés, mais menace également de se répercuter, par effet domino, sur les coûts du fret, du transport public et de la logistique de l’ensemble de l’économie marocaine.

L’impact de ces variations de prix n’a pas été ressenti avec la même intensité sur l’ensemble du territoire national. Les statistiques du HCP mettent en exergue des disparités régionales frappantes, très souvent corrélées aux coûts d’acheminement et à la distance séparant ces villes des grands bassins de production agricole et de distribution.

Les villes de Guelmim et d’Al-Hoceima ont été les plus durement touchées par cette vague inflationniste, affichant les hausses de l’IPC les plus élevées du Royaume avec 2,7%. Viennent ensuite Errachidia (1,8%), Agadir (1,6%), Safi (1,4%) et Tanger (1,3%). Les grands pôles économiques et urbains ont enregistré des augmentations légèrement plus modérées : Marrakech, Dakhla et Beni-Mellal s’établissent à 1,2%, Laâyoune à 1,1%, tandis que le trio métropolitain de Casablanca, Oujda et Tétouan affiche 1%. La capitale administrative, Rabat, aux côtés de Kénitra et Meknès, se situe exactement dans la moyenne nationale (0,9%), tandis que les villes de Fès et Settat ont connu les hausses les plus clémentes du mois (0,7%).

Pour bien comprendre la nature profonde de cette poussée des prix, il est crucial d’observer l’indicateur d’inflation sous-jacente. Ce dernier, qui exclut de son calcul les produits à prix très volatils (comme les denrées fraîches) et les produits à tarifs réglementés par l’État, permet d’évaluer la tendance lourde de l’économie.

Selon le HCP, cet indicateur n’a connu qu’une augmentation minime de 0,1% au cours du mois de mars 2026 par rapport à février, et enregistre même une contraction significative de 0,6% par rapport à mars 2025. Ces données sont d’une importance capitale : elles prouvent que l’économie marocaine ne souffre pas d’une inflation généralisée ou endémique. L’essentiel de la hausse actuelle de l’IPC est donc d’origine purement conjoncturelle, strictement circonscrite aux chocs externes sur les prix de l’énergie et à la cyclicité des productions agricoles. Cette distinction devrait notamment conforter les autorités monétaires, telles que Bank Al-Maghrib, dans leur lecture sereine de la conjoncture actuelle, évitant ainsi d’éventuelles pressions sur les taux directeurs à court terme.