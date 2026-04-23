Cannabis licite : La valorisation s’exprime déjà via 140 produits

Dans un entretien à la MAP, M. El Guerrouj a souligné que l’Agence a délivré au cours de l’année 2025 un total de 4 147 nouvelles autorisations, portant le nombre d’autorisations opérationnelles à 5 765, réparties entre 5 492 autorisations pour l’exercice de l’activité de culture (soit 99% des autorisations) au profit de 5 318 agriculteurs, et 273 autorisations pour l’exercice des activités de transformation, de commercialisation, d’exportation, d’importation de semences et de transport au profit de 183 opérateurs.

Par ailleurs, le directeur général de l’ANRAC a indiqué que la superficie récoltée de cannabis licite s’est chiffrée à 3.141 hectares (Ha) en 2025 auprès de 4 776 agriculteurs, dont 2 622 Ha de la variété locale Beldia et 519 Ha de la variété importée.

En matière de valorisation industrielle, il a fait savoir que cinq opérateurs ont construit et équipé, en 2025, leurs usines de transformation d’une capacité totale de 560 tonnes, alors que 11 autres usines sont en cours de construction.

La priorité a été donnée en 2025 aux opérations de commercialisation, lesquelles ont abouti à la mise en marché du produit national de cannabis dans plus de 600 points de vente autorisés par l’Agence.

S’agissant de l’enregistrement des produits de cannabis médical, le patron de l’agence a relevé que 110 produits ont été enregistrés auprès de l’Agence marocaine du médicament et des produits de santé (AMMPS) en 2025, dont 50 compléments alimentaires, 59 produits cosmétiques et un médicament, portant à 141 le nombre total de produits disponibles sur le marché. Sur le plan international, les produits marocains ont renforcé leur présence en France, en Suisse, en République Tchèque, au Luxembourg, au Portugal, en Australie et en Afrique du Sud, à la faveur de missions de prospection organisées par l’ANRAC.