Appui à l’Egypte aux USA : Un sénateur républicain pris la main dans le sac !

Selon Damian Williams, procureur fédéral de New York, le sénateur démocrate a accepté entre 2018 et 2022 des « centaines de milliers de dollars » de pots-de-vin de la part de trois habitants du New Jersey, « utilisant son pouvoir et son influence pour protéger et enrichir ces hommes d’affaires et soutenir le gouvernement égyptien ». Lors d’une perquisition au domicile du couple, le FBI a trouvé des centaines de milliers de dollars en liquide dissimulés dans des penderies, une voiture de luxe, le paiement d’un prêt immobilier et trois kilos de lingots d’or. Les enquêteurs accusent B. Menendez et sa femme Nadine d’avoir obtenu tout cela en échange de leurs bons offices.

L’épouse du sénateur aurait aussi bénéficié d’un emploi plus ou moins fictif dans la société d’un ami de longue date. Avec lui, elle aurait organisé des rencontres entre le sénateur et des responsables militaires égyptiens dans le but de favoriser la vente de matériel militaire américain à l’Égypte ainsi que des aides de plusieurs centaines de millions de dollars.

B. Menendez aurait aussi fait pression pour faire nommer un procureur fédéral favorable à l’un de ses amis financeurs de ses campagnes, en délicatesse avec la justice. Des accusations très gênantes qui ont poussé certains démocrates en vue, dont Phil Murphy, gouverneur démocrate du New Jersey, à demander la démission de B. Menendez.

Pour l’instant, comme le veut la procédure, le sénateur démocrate se contente de quitter sa fonction de président de la commission des relations extérieures. Il dénonce de fausses accusations. « Cela fait des années que des acteurs en coulisses tentent de me faire taire et de m’enterrer politiquement », a-t-il dénoncé dans un communiqué.

En 2017, une première série d’accusations de corruption avaient glissé sur lui et n’avaient entraîné aucune condamnation. Robert Menendez, 69 ans, élu démocrate pour le New Jersey à la Chambre des représentants entre 1993 et 2006, puis au Sénat, est une des voix les plus influentes sur les sujets diplomatiques dans la capitale US.