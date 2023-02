Normalisation avec Tel-Aviv : Les Israéliens rythment le tempo…

Aux dernières nouvelles, le chef de l’armée de l’air israélienne, le général Tomer Bar, est arrivé mercredi au Maroc où il a eu des entretiens avec son homologue marocain, le général El Abd Bouhamid, avant de se rendre dans des bases de l’armée de l’air du Maroc, rapporte la chaîne israélienne i24News.

Ce déplacement intervient une semaine après le déplacement effectué en Israël par une délégation des Forces armées royales (FAR), conduite par le général de division Mohammed Benlouali, inspecteur de l’Arme de l’Artillerie.

Ces échanges entre les deux parties s’inscrivent dans le cadre de l’opérationnalisation de l’accord de coopération militaire conclu entre Rabat et Tel-Aviv, le 25 novembre 2021. Pour rappel, l’ancien chef des armées israélienne, le général de corps d’armée Aviv Kohavi, était en juillet dans le royaume. De son côté, l’inspecteur général des FAR, le général de corps d’armée Belkhir El Farouk s’est déplacé en septembre en Israël où il a pris part à une conférence sur la défense et assisté à un exercice militaire.

Le jour même de l’annonce de l’arrivée de T. Bar à Rabat, le Bureau de liaison israélien au Maroc a annoncé le lancement de la construction du siège de l’ambassade d’Israël à Rabat. « C’est un moment historique et nous sommes très heureux d’être ici aujourd’hui et, si Dieu le veut, d’ici un an, nous aurons notre propre maison ! Ce ne sera pas seulement une ambassade, mais une maison pour tous les Israéliens au Maroc » , s’est félicitée Alona Fisher Cam, cheffe du Bureau.

L’ancien chef du bureau de liaison israélien au Maroc, David Govrin, avait signé, le 1er août dernier, un contrat pour la construction d’une ambassade permanente d’Israël au Maroc, rappelle i24News. Aucun officiel marocain n’a assisté au coup d’envoi des travaux.

Axios, site d’information US, avait dévoilé en janvier que les Marocains avaient exigé du gouvernement israélien, qu’il reconnaisse la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, pour pouvoir hisser les bureaux de liaison à Rabat et Tel-Aviv au rang d’ambassades. Yaïr Lapid, ex-ministre israélien des Affaires étrangères, avait annoncé le 15 juin à la presse de son pays une visite de son homologue marocain pour l’inauguration du siège de l’ambassade du royaume à Tel-Aviv. Une source diplomatique israélienne avait alors confié à des médias locaux que la mise à niveau du bureau de liaison israélien à Rabat en ambassade devrait avoir lieu en même temps que la visite de Nasser Bourita, programmée pour l’été 2022. Mais le déplacement du chef de la diplomatie se fait toujours attendre.

Le Maroc et Israël ont rétabli leurs relations diplomatiques, le 10 décembre 2020, après une rupture de deux décennies. Une reprise qui s’est opérée en échange de la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du royaume sur le Sahara occidental. Une reconnaissance qui semble, sous l’administration de Joe Biden, bien brumeuse.