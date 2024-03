Missiles et drones lancés contre des navires US : Le Centcom reconnait une attaque d’envergure

Le porte-parole des forces armées yéménites a précisé dans une déclaration télévisée que « la première opération a visé avec des missiles navals appropriés le navire américain Propel Fortune dans le golfe d’Aden. Puis, lors de la deuxième opération 37 drones ont ciblé les destroyers de guerre américains en mer Rouge et dans le golfe d’Aden ».

Le général Yehya Sarii a affirmé que « les missiles et les drones ont atteint avec succès leurs objectifs ». Il a de nouveau affirmé que « les forces yéménites poursuivront leurs opérations dans les mers Arabe et Rouge jusqu’à l’arrêt de l’agression israélienne et la levée du siège contre le peuple palestinien à Gaza ».

Les forces armées ont en outre salué l’ensemble du grand peuple yéménite pour sa position ferme en soutien au peuple palestinien.

L’attaque « à grande échelle » de l’armée de Sanaa s’est produite avant l’aube en mer Rouge et dans le golfe d’Aden, a indiqué de son côté le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom), samedi 9 mars. Il s’agit de l’une des plus importantes attaques des rebelles houthis depuis qu’ils ont entamé, en novembre 2023, une campagne de frappes de drones et de missiles contre des navires qui transitent par la mer Rouge, vitale pour le commerce mondial, en signe de solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza où Israël est en guerre contre le mouvement islamiste Hamas depuis le 7 octobre.

Le Centcom et les forces de la coalition ont estimé que ces drones constituaient « une menace imminente pour les navires marchands, la marine américaine et les navires de la coalition dans la région ». En conséquence, « les navires et les avions de la marine américaine, ainsi que plusieurs navires et avions de la marine de la coalition, ont abattu quinze » des drones tirés par les houthis, a ajouté le commandement américain dans un message publié sur le réseau social X. « Ces initiatives sont prises pour protéger la liberté de navigation et pour rendre les eaux internationales plus sûres », a-t-il souligné.

En décembre 2023, les Américains avaient annoncé une initiative de sécurité maritime visant à protéger les navires de la mer Rouge contre les attaques des Houthis, qui dominent cette route par laquelle transite 12% du commerce mondial. Le 9 janvier suivant, les forces américaines et britanniques avaient abattu 18 drones et trois missiles. Depuis lors, les États-Unis et le Royaume-Uni ont multiplié les raids aériens sur nombre de régions yéménites sans pour autant dissuader Sanaa de changer de stratégie.