Masse monétaire : L’agrégat M3 progresse de 6,7% en novembre 2022

Cette hausse est attribuable principalement à l’accélération, à 11,6% après 9,2%, de la croissance des créances nettes sur l’Administration Centrale, consécutivement au tirage par le Trésor sur la Ligne de Précaution et de Liquidité pour un montant de 21,1 Mrds DH, indique BAM dans ses statistiques monétaires du mois de novembre 2022.

L’accélération de la croissance annuelle de M3 reflète principalement une hausse de 8,9% après 7,2% de la circulation fiduciaire et une progression des détentions en titres d’OPCVM monétaires de 25,6% après 13,3%. Elle résulte aussi d’une atténuation de la baisse des dépôts à terme à 7,7% après 12,2%, et d’une décélération de la croissance des dépôts à vue auprès des banques de 8,6% à 8,4%, précise BAM.

Par secteur institutionnel, la progression des actifs monétaires des ménages, outre leurs détentions en monnaie fiduciaire, s’est accélérée à 6% après 5,5%, avec un accroissement de leurs dépôts à vue de 8,1% après 7,5% et une atténuation de la baisse de leurs comptes à terme de 6,1% à 5,5%. De même, le rythme de croissance des actifs monétaires des sociétés non financières privées s’est accéléré de 10,3% à 11,9%, suite principalement à la hausse de 21,2% après 8,1% de leurs détentions en titres d’OPCVM monétaires. La croissance de leurs dépôts à vue et de leurs comptes à terme ayant en revanche ralenti de 11,7% à 11% et de 17,7% à 13,7%.