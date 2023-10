Marocanité du Sahara : La TVE étale en grand la carte du Maroc…

Il n’en fallait pas plus pour provoquer l’ire de médias pro-Polisario, qui se sont offusqués en évoquant « l’indignation des militants et sympathisants de la cause sahraouie ».

Khadijatou El Mokhtar, membre du Front Polisario, a exprimé sa colère à la suite de la séquence télévisée. Sur les réseaux sociaux, la séparatiste a taxé la TVE de « déformer la géographie internationale » et de « donner des informations trompeuses aux téléspectateurs ». Une sortie qui fait l’impasse sur l’Histoire qui, elle, rappelle y compris aux Espagnols que le Sahara a été dépecé du Royaume chérifien.

En mars 2022, le gouvernement espagnol a annoncé officiellement son soutien à la proposition d’autonomie telle que défendue par le Maroc, dans le cadre de la question du Sahara occidental. « L’initiative d’autonomie de 2007 est la base la plus sérieuse, la plus réaliste et la plus crédible pour résoudre cette question », a alors déclaré l’exécutif dirigé par Pedro Sánchez.