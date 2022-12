Maroc-USA : Les acquis diplomatiques de la NDAA

L’adoption du projet de la NDAA 2023 a fait l’objet d’un accord entre démocrates et républicains au Sénat et à la Chambre des représentants, scellé par un communiqué entre les leaders des deux grands partis US.

Cette absence de restrictions est assimilée par nombre d’observateurs comme un signal fort attestant que la reconnaissance par Donald Trump, ex-président US, le 10 décembre 2020, de la marocanité du Sahara, est loin d’être une initiative personnelle mais traduit bel et bien une position de l’establishment américain, prise dans un contexte géopolitique régional mouvementé.

La NDAA n’a pas retenu non plus la proposition du sénateur James Inhofe de transférer la prochaine édition de l’exercice militaire «African Lion», hors du Maroc. Ce grand partisan du Polisario avait justifié, en juin dernier, sa requête par les « obstacles » dressés par Rabat en vue de parvenir à un règlement du dossier du Sahara.